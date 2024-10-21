Гол Наместникова помог «Виннипегу» одержать пятую победу подряд в НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор (33'), Марк Шайфли (38'), Владислав Наместников (40'), Адам Лаури (45'), Мейсон Аплтон (48') и Нино Нидеррайтер (58'). У гостей дубль оформил Ларс Эллер (26', 42'), еще одна шайба на счету Кевина Хейса (22').
Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников забросил вторую шайбу в этом сезоне. На счету 31-летнего россиянина после 5 игр 5 (2+3) набранных очков.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вторую игру подряд остается без набранных очков. Минувшую игру 38-летний россиянин закончил с показателем полезности «-3». В списке лучших бомбардиров сезона Малкин опустился на пятое место — после 7 матчей у него 11 (2+9) набранных очков.
«Виннипег» — единственная команда, которая сумела добыть стопроцентный результат по очкам на старте нового сезона, одержав пять побед в пяти матчах. Канадский клуб возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В среду, 23 октября, «Виннипег» на выезде сыграет с «Сент-Луисом».
В другом матче игрового дня «Лос‑Анджелес» на выезде обыграл «Анахайм» (4:1). Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков пропустил игру из‑за болезни.