Гол Наместникова помог «Виннипегу» одержать пятую победу подряд в НХЛ

«Виннипег» — единственная команда, которая сумела добыть стопроцентный результат по очкам на старте нового сезона, одержав пять побед в пяти матчах. Канадский клуб возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В среду, 23 октября, «Виннипег» на выезде сыграет с «Сент-Луисом».