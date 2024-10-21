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Гол Наместникова помог «Виннипегу» одержать пятую победу подряд в НХЛ

«Виннипег» дома обыграл «Питтсбург» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев заброшенными шайбами отметились Кайл Коннор (33'), Марк Шайфли (38'), Владислав Наместников (40'), Адам Лаури (45'), Мейсон Аплтон (48') и Нино Нидеррайтер (58'). У гостей дубль оформил Ларс Эллер (26', 42'), еще одна шайба на счету Кевина Хейса (22').

Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников забросил вторую шайбу в этом сезоне. На счету 31-летнего россиянина после 5 игр 5 (2+3) набранных очков.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вторую игру подряд остается без набранных очков. Минувшую игру 38-летний россиянин закончил с показателем полезности «-3». В списке лучших бомбардиров сезона Малкин опустился на пятое место — после 7 матчей у него 11 (2+9) набранных очков.

«Виннипег» — единственная команда, которая сумела добыть стопроцентный результат по очкам на старте нового сезона, одержав пять побед в пяти матчах. Канадский клуб возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. В среду, 23 октября, «Виннипег» на выезде сыграет с «Сент-Луисом».

В другом матче игрового дня «Лос‑Анджелес» на выезде обыграл «Анахайм» (4:1). Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Защитник «Анахайма» Павел Минтюков пропустил игру из‑за болезни.

Виннипег
6:3
0:0, 3:2, 3:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
20.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 13760 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Майк Салливан
Вратари
Эрик Комри
Алекс Неделькович
(Алекс Неделькович)
1-й период
07:53
Маркус Петтерссон
19:39
Колин Миллер
2-й период
21:30
Кевин Хэйс
(Рикард Ракелль, Йессе Пулюярви)
25:21
Ларс Эллер
(Эрик Карлссон, Коди Гласс)
32:18
Кайл Коннор
(Колин Миллер, Николай Элерс)
37:36
Марк Шайфли
(Логан Стэнли, Колин Миллер)
38:13
Адам Лаури
38:13
Дрю О`Коннор
39:29
Владислав Наместников
(Николай Элерс)
3-й период
41:39
Ларс Эллер
44:20
Адам Лаури
(Джош Моррисси, Мэйсон Эпплтон)
47:41
Мэйсон Эпплтон
(Нил Пионк)
57:30
Нино Нидеррайтер
(Джош Моррисси)
59:05
Брайан Раст
Статистика
4
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Виннипег
Питтсбург
НХЛ: таблица и календарь