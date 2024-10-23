Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Флориду»

У «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Марко Росси (12'), Маркус Юханссон (13'), Мэтт Болди (23'), Матс Цуккарелло (34') и Йоэль Эрикссон Эк (37'). У «Флориды» единственный точный бросок на счету Сэма Беннетта (32').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами, продлив свою результативную серию до трех матчей. На счету 27-летнего россиянина после 6 сыгранных матчей 10 (2+8) набранных очков.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 11 из 15 бросков по своим воротам и впервые в этом сезоне был заменен по ходу матча. Его сменщик Спенсер Найт сыграл на ноль и отразил все шесть бросков по воротам.
«Миннесота» одержала победу в третьем матче подряд и поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 25 октября, «Миннесота» на выезде сыграет с «Тампа-Бэй».