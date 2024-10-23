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Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Флориду»

«Миннесота» на выезде обыграла «Флориду» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У «Миннесоты» заброшенными шайбами отметились Марко Росси (12'), Маркус Юханссон (13'), Мэтт Болди (23'), Матс Цуккарелло (34') и Йоэль Эрикссон Эк (37'). У «Флориды» единственный точный бросок на счету Сэма Беннетта (32').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами, продлив свою результативную серию до трех матчей. На счету 27-летнего россиянина после 6 сыгранных матчей 10 (2+8) набранных очков.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 11 из 15 бросков по своим воротам и впервые в этом сезоне был заменен по ходу матча. Его сменщик Спенсер Найт сыграл на ноль и отразил все шесть бросков по воротам.

«Миннесота» одержала победу в третьем матче подряд и поднялась на третье место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 25 октября, «Миннесота» на выезде сыграет с «Тампа-Бэй».

Флорида
1:5
0:2, 1:3, 0:0
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
23.10.2024, 01:30 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 18264 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Джон Хайнс
Вратари
Сергей Бобровский
(Спенсер Найт)
Филип Густавссон
1-й период
11:40
Марко Росси
(Кирилл Капризов, Джейкоб Миддлтон)
12:02
Маркус Юханссон
(Юнас Бродин, Мэтт Болди)
2-й период
20:57
Сэм Беннетт
22:40
Мэтт Болди
(Юэль Эрикссон Эк, Матс Зуккарелло)
31:19
Сэм Беннетт
(Мэттью Ткачак, Картер Верхэге)
33:58
Матс Зуккарелло
(Кирилл Капризов, Джейкоб Миддлтон)
36:05
Юэль Эрикссон Эк
(Джейкоб Миддлтон)
3-й период
58:01
Сэм Беннетт
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Миннесота
НХЛ: таблица и календарь