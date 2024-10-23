Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть лидера Востока

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами и продлил свою серию на старте сезона до шести матчей. На счету 31-летнего россиянина 12 (7+5) набранных очков при показателе полезности «+6». В списке лучших бомбардиров сезона он идет на третьем месте, уступая только Артемию Панарина (6+7) и Кэйлу Макару (2+12).