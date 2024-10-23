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Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть лидера Востока

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Нью-Джерси» (8:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У «Тампы» хет-трик оформил Брэндон Хэйгел (30', 34', 36'), дубль на свой счет записал Виктор Хедман (28', 38'), еще по одной шайбе забросили Брэйден Пойнт (15'), Джейк Гюнцель (46') и Янис Мозер (50'). У «Нью-Джерси» дублем отметился Тимо Майер (21', 46'), также отличились Джек Хьюз (12'), Натан Бастиан (43') и Стефан Ноэсен (53').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами и продлил свою серию на старте сезона до шести матчей. На счету 31-летнего россиянина 12 (7+5) набранных очков при показателе полезности «+6». В списке лучших бомбардиров сезона он идет на третьем месте, уступая только Артемию Панарина (6+7) и Кэйлу Макару (2+12).

В составе «Нью-Джерси» дебютировал российский защитник Даниил Мисюль, который провел свой первый матч в НХЛ. 24-летний воспитанник «Локомотива» не сумел отметиться результативными действиями.

«Нью-Джерси» после поражения потерял лидерство в турнирной таблице Восточной конференции и откатился на вторую строчку. «Тампа» занимает шестое место на Востоке. В пятницу, 25 октября, «молнии» дома сыграют с «Миннесотой», а «дьяволы» на выезде встретятся с «Детройтом».

Нью-Джерси
5:8
1:1, 1:5, 3:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
23.10.2024, 01:45 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 15410 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Джон Купер
Вратари
Джейк Аллен
Йонас Йоханссон
1-й период
11:02
Джек Хьюз
(Ондржей Палат, Йеспер Братт)
12:31
Тимо Майер
14:09
Брэйден Пойнт
(Энтони Чирелли, Никита Кучеров)
2-й период
20:51
Тимо Майер
(Джек Хьюз)
27:34
Виктор Хедман
(Янис Мозер, Джейк Гюнцель)
29:27
Брэндон Хагель
(Энтони Чирелли, Ник Пербикс)
33:01
Брэндон Хагель
(Конор Джики, Энтони Чирелли)
35:53
Брэндон Хагель
(Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Энтони Чирелли)
37:28
Виктор Хедман
(Брэндон Хагель, Янис Мозер)
38:26
Пол Коттер
38:26
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
3-й период
42:56
Нэйтан Бастиан
(Кертис Лазар)
43:35
Эрик Чернак
45:24
Тимо Майер
(Шимон Немец, Томаш Татар)
45:44
Доусон Мерсер
45:48
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров)
47:24
Райан Макдона
49:19
Янис Мозер
(Ник Пол)
51:55
Майкл Эйссимонт
52:45
Стефан Ноесен
(Джек Хьюз, Дуги Хэмилтон)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь