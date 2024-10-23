Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть лидера Востока

У «Тампы» хет-трик оформил Брэндон Хэйгел (30', 34', 36'), дубль на свой счет записал Виктор Хедман (28', 38'), еще по одной шайбе забросили Брэйден Пойнт (15'), Джейк Гюнцель (46') и Янис Мозер (50'). У «Нью-Джерси» дублем отметился Тимо Майер (21', 46'), также отличились Джек Хьюз (12'), Натан Бастиан (43') и Стефан Ноэсен (53').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами и продлил свою серию на старте сезона до шести матчей. На счету 31-летнего россиянина 12 (7+5) набранных очков при показателе полезности «+6». В списке лучших бомбардиров сезона он идет на третьем месте, уступая только Артемию Панарина (6+7) и Кэйлу Макару (2+12).
В составе «Нью-Джерси» дебютировал российский защитник Даниил Мисюль, который провел свой первый матч в НХЛ. 24-летний воспитанник «Локомотива» не сумел отметиться результативными действиями.
«Нью-Джерси» после поражения потерял лидерство в турнирной таблице Восточной конференции и откатился на вторую строчку. «Тампа» занимает шестое место на Востоке. В пятницу, 25 октября, «молнии» дома сыграют с «Миннесотой», а «дьяволы» на выезде встретятся с «Детройтом».