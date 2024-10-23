Проворов показал, как тренируется с собакой: видео

Иван Проворов приезжает на тренировки вместе со своей собакой. При этом питомец русского защитника в соцсетях популярнее хоккеиста, у него 800 тысяч подписчиков в социальных сетях.
Накануне «Коламбус Блю Джекетс» в домашнем матче за счетом 6:2 одолел «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счетом 6:2 одержали хозяева.
Российский нападающий Кирилл Марченко забил один гол и отдал голевую передачу. Иван Проворов также отличился ассистом.
Иван Проворов — воспитанник ярославского «Локомотива». На драфте НХЛ 2015 года он был выбран «Филадельфию» в первом раунде под общим 7-м номером. За «Флайерз» Проворов играл до 2023 года, когда перешел в клуб из Коламбуса.
За национальную сборную России он дебютировал на чемпионате мира 2017 года, где стал бронзовым призером. Также Проворов был дважды серебряным призером молодежного чемпионата мира.