Проворов показал, как тренируется с собакой: видео

Иван Проворов — воспитанник ярославского «Локомотива». На драфте НХЛ 2015 года он был выбран «Филадельфию» в первом раунде под общим 7-м номером. За «Флайерз» Проворов играл до 2023 года, когда перешел в клуб из Коламбуса.