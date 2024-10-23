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Мичков вышел на 2-е место по очкам в сезоне среди новичков НХЛ

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков поднялся на второе место по очкам в сезоне среди новичков НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

19-летний россиянин в домашнем матче против «Вашингтона» (1:4) поучаствовал в единственном голе своей команды, отметившись результативной передачей.

После 6 сыгранных матчей на счету Мичкова 5 (2+3) набранных очков. В списке лучших бомбардиров-новичков он поднялся на второе место и уступает только нападающему «Далласа» Логану Стэнковену, на счету которого 7 (0+7) очков.

При этом 21-летний канадец является новичком номинально — в прошлом сезоне он провел за «Даллас» 24 матча, в которых набрал 14 (6+8) очков, добавив к ним 8 (3+5) очков в 19 матчах плей-офф. По правилам НХЛ, игрок перестает считаться новичком, если он сыграл 25 игр в одном сезоне. Стэнковену не хватило одной игры, чтобы преодолеть эту планку.

Мичков был выбран под общим седьмым номером на драфте НХЛ-2023. Он считается одним из самых талантливых российских хоккеистов нового поколения. Прошлый сезон нападающий провел в «Сочи», где в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 41 (19+22) очко.

«Филадельфия» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В шести матчах «летчики» одержали лишь одну победу в овертайме. В четверг, 24 октября, «Филадельфия» снова сыграет с «Вашингтоном», но на этот раз на выезде.

Филадельфия
1:4
0:2, 0:0, 1:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
23.10.2024, 01:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18132 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Спенсер Карбери
Вратари
Самуэль Эрссон
Чарли Линдгрен
1-й период
02:16
Александр Овечкин
03:49
Ник Дауд
(Мартин Фехервари)
04:29
Николя Делорье
04:29
Дилан Макилрат
04:44
Трэвис Конекны
09:47
Ник Силер
13:19
Пьер-Люк Дюбуа
15:07
Эндрю Манджапане
(Коннор Макмайкл)
2-й период
28:40
Райан Пелинг
34:32
Трэвис Конекны
3-й период
40:00
Трэвис Конекны
40:00
Джейкоб Чикран
40:34
Трэвис Санхейм
(Кэмерон Йорк, Матвей Мичков)
41:38
Джон Карлсон
(Коннор Макмайкл, Дилан Строум)
44:05
Бобби Бринк
47:56
Джейкоб Чикран
54:07
Джейкоб Чикран
(Брендон Духайм, Якуб Врана)
Лучшие игроки матча
Статистика
17
Штрафное время
13
3
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь