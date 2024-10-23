Мичков вышел на 2-е место по очкам в сезоне среди новичков НХЛ

При этом 21-летний канадец является новичком номинально — в прошлом сезоне он провел за «Даллас» 24 матча, в которых набрал 14 (6+8) очков, добавив к ним 8 (3+5) очков в 19 матчах плей-офф. По правилам НХЛ, игрок перестает считаться новичком, если он сыграл 25 игр в одном сезоне. Стэнковену не хватило одной игры, чтобы преодолеть эту планку.