Мичков вышел на 2-е место по очкам в сезоне среди новичков НХЛ

19-летний россиянин в домашнем матче против «Вашингтона» (1:4) поучаствовал в единственном голе своей команды, отметившись результативной передачей.
После 6 сыгранных матчей на счету Мичкова 5 (2+3) набранных очков. В списке лучших бомбардиров-новичков он поднялся на второе место и уступает только нападающему «Далласа» Логану Стэнковену, на счету которого 7 (0+7) очков.
При этом 21-летний канадец является новичком номинально — в прошлом сезоне он провел за «Даллас» 24 матча, в которых набрал 14 (6+8) очков, добавив к ним 8 (3+5) очков в 19 матчах плей-офф. По правилам НХЛ, игрок перестает считаться новичком, если он сыграл 25 игр в одном сезоне. Стэнковену не хватило одной игры, чтобы преодолеть эту планку.
Мичков был выбран под общим седьмым номером на драфте НХЛ-2023. Он считается одним из самых талантливых российских хоккеистов нового поколения. Прошлый сезон нападающий провел в «Сочи», где в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 41 (19+22) очко.
«Филадельфия» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В шести матчах «летчики» одержали лишь одну победу в овертайме. В четверг, 24 октября, «Филадельфия» снова сыграет с «Вашингтоном», но на этот раз на выезде.