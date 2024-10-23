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«Вашингтон» выдал лучший клубный старт сезона в НХЛ с 2015 года

«Вашингтон» выиграл четыре из пяти матчей на старте нового регулярного сезона НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: x.com/capitals

Команда Спенсера Карбери в первом матче сезона уступила «Нью-Джерси» (5:3), после чего выдала серию из четырех побед подряд — над «Вегасом» (4:2), «Далласом» (3:2), «Нью-Джерси» (6:5 ОТ) и «Филадельфией» (4:1). Это лучший старт «Вашингтона» в НХЛ с сезона-2015/16. Тогда столичный клуб также начал сезон с четырех побед в пяти матчах, а завершил победой в регулярном чемпионате, одержав 56 побед в 82 матчах.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в пяти матчах отметился одной заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

На данный момент «Вашингтон» занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 24 октября, команда Овечкина дома сыграет с «Филадельфией».

Филадельфия
1:4
0:2, 0:0, 1:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
23.10.2024, 01:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18132 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Спенсер Карбери
Вратари
Самуэль Эрссон
Чарли Линдгрен
1-й период
02:16
Александр Овечкин
03:49
Ник Дауд
(Мартин Фехервари)
04:29
Николя Делорье
04:29
Дилан Макилрат
04:44
Трэвис Конекны
09:47
Ник Силер
13:19
Пьер-Люк Дюбуа
15:07
Эндрю Манджапане
(Коннор Макмайкл)
2-й период
28:40
Райан Пелинг
34:32
Трэвис Конекны
3-й период
40:00
Трэвис Конекны
40:00
Джейкоб Чикран
40:34
Трэвис Санхейм
(Кэмерон Йорк, Матвей Мичков)
41:38
Джон Карлсон
(Коннор Макмайкл, Дилан Строум)
44:05
Бобби Бринк
47:56
Джейкоб Чикран
54:07
Джейкоб Чикран
(Брендон Духайм, Якуб Врана)
Лучшие игроки матча
Статистика
17
Штрафное время
13
3
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь