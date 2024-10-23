«Вашингтон» выдал лучший клубный старт сезона в НХЛ с 2015 года

Команда Спенсера Карбери в первом матче сезона уступила «Нью-Джерси» (5:3), после чего выдала серию из четырех побед подряд — над «Вегасом» (4:2), «Далласом» (3:2), «Нью-Джерси» (6:5 ОТ) и «Филадельфией» (4:1). Это лучший старт «Вашингтона» в НХЛ с сезона-2015/16. Тогда столичный клуб также начал сезон с четырех побед в пяти матчах, а завершил победой в регулярном чемпионате, одержав 56 побед в 82 матчах.