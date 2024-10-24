Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 39 голов

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов проиграл третий матч из трех в этом сезоне, отразив 20 из 24 бросков по своим воротам. 27-летний россиянин отражает 82,3% бросков и пропускает 5,35 шайбы за матч. По этим показателями Федотов входит в пятерку худших вратарей НХЛ в этом сезоне.