Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 39 голов

У «Вашингтона» дублем отметился Коннор Макмайкл (25', 28'), еще по одной шайбе забросили Тейлор Рэддиш (5'), Ник Дауд (23'), Пьер-Люк Дюбуа (58') и Александр Овечкин (59').
У «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Трэвис Конекны (33'), Оуэн Типпетт (37') и Матвей Мичков (47').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 39 голов. Теперь на счету Овечкина 855 заброшенных шайб в НХЛ.
Всего 39-летний россиянин провел на льду 17 минут 24 секунды, нанес три броска по воротам, выполнил два силовых приема и закончил матч с показателем полезности «+1». Всего на счету Овечкина после 6 сыгранных матчей 5 (2+3) набранных очков.
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков был признан третьей звездой матча. 19-летний россиянин поучаствовал в первой шайбе своей команды, отметившись результативной передачей, а в третьем периоде сумел отличиться сам. Всего на счету Мичкова после 7 сыгранных матчей 7 (3+4) набранных очков. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ среди новичков.
Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов проиграл третий матч из трех в этом сезоне, отразив 20 из 24 бросков по своим воротам. 27-летний россиянин отражает 82,3% бросков и пропускает 5,35 шайбы за матч. По этим показателями Федотов входит в пятерку худших вратарей НХЛ в этом сезоне.
«Вашингтон» выиграл пятый матч подряд, в то время как «Филадельфия» потерпела шестое поражение подряд. Столичный клуб занимает третьей место в турнирной таблице Восточной конференции, «летчики» идут на последней, 16-й строчке.
В субботу, 26 октября, «Филадельфия» дома сыграет с «Миннесотой». На следующий день «Вашингтон» на выезде встретится с «Тампой».