Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 39 голов

«Вашингтон» дома обыграл «Филадельфию» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У «Вашингтона» дублем отметился Коннор Макмайкл (25', 28'), еще по одной шайбе забросили Тейлор Рэддиш (5'), Ник Дауд (23'), Пьер-Люк Дюбуа (58') и Александр Овечкин (59').

У «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Трэвис Конекны (33'), Оуэн Типпетт (37') и Матвей Мичков (47').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 39 голов. Теперь на счету Овечкина 855 заброшенных шайб в НХЛ.

Всего 39-летний россиянин провел на льду 17 минут 24 секунды, нанес три броска по воротам, выполнил два силовых приема и закончил матч с показателем полезности «+1». Всего на счету Овечкина после 6 сыгранных матчей 5 (2+3) набранных очков.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков был признан третьей звездой матча. 19-летний россиянин поучаствовал в первой шайбе своей команды, отметившись результативной передачей, а в третьем периоде сумел отличиться сам. Всего на счету Мичкова после 7 сыгранных матчей 7 (3+4) набранных очков. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ среди новичков.

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов проиграл третий матч из трех в этом сезоне, отразив 20 из 24 бросков по своим воротам. 27-летний россиянин отражает 82,3% бросков и пропускает 5,35 шайбы за матч. По этим показателями Федотов входит в пятерку худших вратарей НХЛ в этом сезоне.

«Вашингтон» выиграл пятый матч подряд, в то время как «Филадельфия» потерпела шестое поражение подряд. Столичный клуб занимает третьей место в турнирной таблице Восточной конференции, «летчики» идут на последней, 16-й строчке.

В субботу, 26 октября, «Филадельфия» дома сыграет с «Миннесотой». На следующий день «Вашингтон» на выезде встретится с «Тампой».

Вашингтон
6:3
1:0, 3:2, 2:1
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
24.10.2024, 02:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17254 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джон Торторелла
Вратари
Логан Томпсон
Иван Федотов
(Иван Федотов, Иван Федотов)
1-й период
04:50
Тэйлор Рэддиш
(Расмус Сандин, Дилан Макилрат)
06:20
Дилан Макилрат
2-й период
20:27
Ник Дауд
22:49
Ник Дауд
(Алексей Протас, Расмус Сандин)
24:04
Коннор Макмайкл
(Дилан Макилрат, Пьер-Люк Дюбуа)
27:16
Коннор Макмайкл
(Пьер-Люк Дюбуа, Тревор ван Римсдайк)
30:48
Пьер-Люк Дюбуа
32:04
Трэвис Конекны
(Джейми Драйсдейл, Матвей Мичков)
33:38
Тайсон Форстер
36:16
Оуэн Типпетт
(Тайсон Форстер, Егор Замула)
3-й период
40:25
Матвей Мичков
44:37
Том Уилсон
44:37
Трэвис Конекны
46:17
Пьер-Люк Дюбуа
46:36
Матвей Мичков
(Оуэн Типпетт, Джейми Драйсдейл)
55:03
Морган Фрост
57:48
Пьер-Люк Дюбуа
58:50
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь