10 самых красивых жен российских хоккеистов

1. Анна Кастерова — супруга Евгения Малкина
Евгений увидел Анну в эфире передачи на одном из телеканалов. Малкин нашел номер девушки и написал ей, сначала у них завязалась дружба, которая позднее переросла в романтические отношения. Первый год пара провела на расстоянии.
Позднее Анна оставила карьеру на телевидении и переехала из России в США. В 2016 году Кастерова и Малкин поженились. В этом же году девушка родила сына Никиту.
2. Алиса Знарок — супруга Артемия Панарина
Алиса и Артемий начали встречаться после чемпионата мира по хоккею, который прошел в Москве и Санкт-Петербурге в 2016 году. Алиса — дочь бывшего тренера сборной России по хоккею Олега Знарка.
В 2020 году Алиса и Артемий поженились. В январе 2023 году у пары родился сын Лука, а в феврале этого года появился на свет второй ребенок.
3. Анастасия Шубская — супруга Александра Овечкина
Об отношениях Анастасии и Александра стало известно в 2014 году. Но их знакомство состоялось еще в 2008 году на летних Олимпийских играх в Пекине. Пара расписалась в 2016 году, а свадьбу сыграли через год.
В августе 2018 года Анастасия родила сына, первенца назвали Сергеем в честь старшего брата Александра. Спустя два года, в мае, в семье произошло пополнение, на свет появился второй сын — Илья.
4. Николь Ковальчук — жена Ильи Ковальчука
Николь и Илья познакомились в 2002 году, тогда Ковальчук увидел выступление группы «Мираж Junior», обновленного состава популярного коллектива 1990-х, в который входила Николь. Илья нашел номер девушки и пригласил на свидание.
В августе 2007 года они расписались в ЗАГСе и устроили торжество в одном из ресторанов Москвы.
Супруги воспитывают четверых детей. Первая дочь Каролина родилась в 2005 году. Спустя четыре года в семье родился второй ребенок — сын Филипп. В 2010 году на свет появился еще один мальчик, которого назвали Артемом. А в 2015 году у пары родился четвертый ребенок — дочь Ева.
5. Лорен Щербак — жена Никиты Щербака
Лорен и Никита познакомились в Монреале, когда россиянин играл за «Канадиенс». После обмена в «Лос-Анджелес» Лорен поехала за любимым в Калифорнию. А после этого в Россию.
В октябре 2020 года у пары родился первый ребенок — сын Томас Джеймс. А в июле 2023 года на свет появилась дочь — Мила.
6. Елизавета Сергачева — супруга Михаила Сергачева
Михаил и Елизавета познакомились в интернете, а встречаться стали в 2017 году. Тогда защитника обменяли в «Тампу». Елизавета училась в Казани и только приезжала к возлюбленному в гости.
Пара поженилась в декабре 2020 года, а спустя три года, в апреле, на свет появился сын Федор.
7. Яна Тарасенко — супруга Владимира Тарасенко
Владимир познакомился с будущей супругой после окончания Олимпийских игр в Сочи. Через год после знакомства пара поженилась. Свадьбу сыграли в родном городе Яны — Новосибирске.
Хоккеист усыновил сына Яны от первого брака Марка. В 2016 году в семье родился первый общий ребенок, мальчика назвали Александром. Через три года появился на свет сын Артем.
8. Анна Бутусова — супруга Игоря Шестеркина
Анна и Игорь познакомились в Санкт-Петербурге, когда Шестеркин выступал за СКА. Позднее пара переехала в США. В 2022 году у пары родился сын Тимофей.
9. Анна Бокий — супруга Александра Радулова
Александр познакомился с Анной в соцсетях. В сентября 2020 года у пары родился сын Мирон. Радулов и Бокий сыграли свадьбу в августе 2022 года. Хоккеист пропустил предсезонную игру «Ак-Барса», за который тогда выступал, из-за этого события.
10. Анастасия Гаврикова — супруга Владислава Гаврикова
Анастасия и Владислав познакомились еще подростками, когда учились в школе. В 2018 году пара сыграла свадьбу в Ленинградской области.