Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10 самых красивых жен российских хоккеистов

Посмотрим на самых красивых жен российских хоккеистов, которые играют в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и не только.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

1. Анна Кастерова — супруга Евгения Малкина

Евгений увидел Анну в эфире передачи на одном из телеканалов. Малкин нашел номер девушки и написал ей, сначала у них завязалась дружба, которая позднее переросла в романтические отношения. Первый год пара провела на расстоянии.

Источник: Соцсети

Позднее Анна оставила карьеру на телевидении и переехала из России в США. В 2016 году Кастерова и Малкин поженились. В этом же году девушка родила сына Никиту.

2. Алиса Знарок — супруга Артемия Панарина

Алиса и Артемий начали встречаться после чемпионата мира по хоккею, который прошел в Москве и Санкт-Петербурге в 2016 году. Алиса — дочь бывшего тренера сборной России по хоккею Олега Знарка.

Источник: Соцсети

В 2020 году Алиса и Артемий поженились. В январе 2023 году у пары родился сын Лука, а в феврале этого года появился на свет второй ребенок.

3. Анастасия Шубская — супруга Александра Овечкина

Об отношениях Анастасии и Александра стало известно в 2014 году. Но их знакомство состоялось еще в 2008 году на летних Олимпийских играх в Пекине. Пара расписалась в 2016 году, а свадьбу сыграли через год.

Источник: Соцсети

В августе 2018 года Анастасия родила сына, первенца назвали Сергеем в честь старшего брата Александра. Спустя два года, в мае, в семье произошло пополнение, на свет появился второй сын — Илья.

4. Николь Ковальчук — жена Ильи Ковальчука

Николь и Илья познакомились в 2002 году, тогда Ковальчук увидел выступление группы «Мираж Junior», обновленного состава популярного коллектива 1990-х, в который входила Николь. Илья нашел номер девушки и пригласил на свидание.

Источник: Соцсети

В августе 2007 года они расписались в ЗАГСе и устроили торжество в одном из ресторанов Москвы.

Супруги воспитывают четверых детей. Первая дочь Каролина родилась в 2005 году. Спустя четыре года в семье родился второй ребенок — сын Филипп. В 2010 году на свет появился еще один мальчик, которого назвали Артемом. А в 2015 году у пары родился четвертый ребенок — дочь Ева.

5. Лорен Щербак — жена Никиты Щербака

Лорен и Никита познакомились в Монреале, когда россиянин играл за «Канадиенс». После обмена в «Лос-Анджелес» Лорен поехала за любимым в Калифорнию. А после этого в Россию.

Источник: Соцсети

В октябре 2020 года у пары родился первый ребенок — сын Томас Джеймс. А в июле 2023 года на свет появилась дочь — Мила.

6. Елизавета Сергачева — супруга Михаила Сергачева

Михаил и Елизавета познакомились в интернете, а встречаться стали в 2017 году. Тогда защитника обменяли в «Тампу». Елизавета училась в Казани и только приезжала к возлюбленному в гости.

Источник: Соцсети

Пара поженилась в декабре 2020 года, а спустя три года, в апреле, на свет появился сын Федор.

7. Яна Тарасенко — супруга Владимира Тарасенко

Владимир познакомился с будущей супругой после окончания Олимпийских игр в Сочи. Через год после знакомства пара поженилась. Свадьбу сыграли в родном городе Яны — Новосибирске.

Источник: Соцсети

Хоккеист усыновил сына Яны от первого брака Марка. В 2016 году в семье родился первый общий ребенок, мальчика назвали Александром. Через три года появился на свет сын Артем.

8. Анна Бутусова — супруга Игоря Шестеркина

Анна и Игорь познакомились в Санкт-Петербурге, когда Шестеркин выступал за СКА. Позднее пара переехала в США. В 2022 году у пары родился сын Тимофей.

Источник: Соцсети

9. Анна Бокий — супруга Александра Радулова

Александр познакомился с Анной в соцсетях. В сентября 2020 года у пары родился сын Мирон. Радулов и Бокий сыграли свадьбу в августе 2022 года. Хоккеист пропустил предсезонную игру «Ак-Барса», за который тогда выступал, из-за этого события.

Источник: Соцсети

10. Анастасия Гаврикова — супруга Владислава Гаврикова

Анастасия и Владислав познакомились еще подростками, когда учились в школе. В 2018 году пара сыграла свадьбу в Ленинградской области.

Источник: Соцсети