10 самых красивых жен российских хоккеистов

Супруги воспитывают четверых детей. Первая дочь Каролина родилась в 2005 году. Спустя четыре года в семье родился второй ребенок — сын Филипп. В 2010 году на свет появился еще один мальчик, которого назвали Артемом. А в 2015 году у пары родился четвертый ребенок — дочь Ева.