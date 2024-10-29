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Кучеров впервые в этом сезоне остался без набранных очков

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Нэшвилл» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Брейден Пойнт (10') и Митчелл Чаффи (20'). У гостей отличились Райан О'Райлли (31') и Густав Нюквист (39'). Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забросил нападающий «Тампы» Ник Пол.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал свою результативную серию со старта регулярного чемпионата, которая насчитывала восемь матчей, и впервые в сезоне остался без набранных очков. Во втором периоде 31-летний россиянин отметился заброшенной шайбой, однако взятие ворот было отменено после успешного запроса тренерского штаба «Нэшвилла» на предмет офсайда. После 9 игр на счету Кучерова 14 (8+6) набранных очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков по своим воротам и одержал пятую победу в этом сезоне.

Экс-капитан «Тампы» Стивен Стэмкос впервые сыграл против своей бывшей команды и поучаствовал в обоих голах «Нэшвилла», отметившись двумя результативными передачами. Минувшим летом 34-летний канадец покинул «Тампу» и подписал четырехлетний контракт с «Нэшвиллом». В составе «молний» Стэмкос провел в общей сложности 16 сезонов и дважды выиграл с ними Кубок Стэнли (2020, 2021). Ему принадлежат клубные рекорды по матчам в регулярных чемпионатах (1082), заброшенным шайбам (555) и набранным очкам (1137).

В первом периоде во время рекламной паузы клуб показал видеоролик в честь Стэмкоса, а местные болельщики устроили ему стоячую овацию.

«Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В четверг, 31 октября, «молнии» на выезде сыграют с «Колорадо».

Тампа-Бэй
3:2
2:0, 0:2, 0:0
ОТ
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
29.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Эндрю Брюнетт
Вратари
Андрей Василевский
Юусе Сарос
1-й период
09:49
Брэйден Пойнт
(Джейк Гюнцель)
12:22
Колтон Сиссонс
15:34
Майкл Эйссимонт
16:49
Филип Форсберг
19:24
Митчелл Чаффи
(Брэйден Пойнт)
2-й период
28:56
Янис Мозер
30:19
Райан О`Райлли
(Джонатан Маршессо, Стивен Стэмкос)
33:04
Янис Мозер
38:40
Густав Нюквист
(Стивен Стэмкос, Брэди Шей)
39:53
Виктор Хедман
3-й период
45:34
Захари Л`Еро
Овертайм
63:22
Ник Пол
(Джейк Гюнцель)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Нэшвилл
НХЛ: таблица и календарь