Кучеров впервые в этом сезоне остался без набранных очков

Экс-капитан «Тампы» Стивен Стэмкос впервые сыграл против своей бывшей команды и поучаствовал в обоих голах «Нэшвилла», отметившись двумя результативными передачами. Минувшим летом 34-летний канадец покинул «Тампу» и подписал четырехлетний контракт с «Нэшвиллом». В составе «молний» Стэмкос провел в общей сложности 16 сезонов и дважды выиграл с ними Кубок Стэнли (2020, 2021). Ему принадлежат клубные рекорды по матчам в регулярных чемпионатах (1082), заброшенным шайбам (555) и набранным очкам (1137).