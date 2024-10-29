Кучеров впервые в этом сезоне остался без набранных очков

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Брейден Пойнт (10') и Митчелл Чаффи (20'). У гостей отличились Райан О'Райлли (31') и Густав Нюквист (39'). Победную шайбу на четвертой минуте овертайма забросил нападающий «Тампы» Ник Пол.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал свою результативную серию со старта регулярного чемпионата, которая насчитывала восемь матчей, и впервые в сезоне остался без набранных очков. Во втором периоде 31-летний россиянин отметился заброшенной шайбой, однако взятие ворот было отменено после успешного запроса тренерского штаба «Нэшвилла» на предмет офсайда. После 9 игр на счету Кучерова 14 (8+6) набранных очков.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 35 из 37 бросков по своим воротам и одержал пятую победу в этом сезоне.
Экс-капитан «Тампы» Стивен Стэмкос впервые сыграл против своей бывшей команды и поучаствовал в обоих голах «Нэшвилла», отметившись двумя результативными передачами. Минувшим летом 34-летний канадец покинул «Тампу» и подписал четырехлетний контракт с «Нэшвиллом». В составе «молний» Стэмкос провел в общей сложности 16 сезонов и дважды выиграл с ними Кубок Стэнли (2020, 2021). Ему принадлежат клубные рекорды по матчам в регулярных чемпионатах (1082), заброшенным шайбам (555) и набранным очкам (1137).
В первом периоде во время рекламной паузы клуб показал видеоролик в честь Стэмкоса, а местные болельщики устроили ему стоячую овацию.
«Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В четверг, 31 октября, «молнии» на выезде сыграют с «Колорадо».