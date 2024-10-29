Бобровский вышел на 13-е место по победам в НХЛ среди вратарей

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. 36-летний россиянин одержал 401-ю победу в карьере и вышел по этому показателю на 13-е место, которое он теперь делит с Крисом Осгудом. Уже в ближайший месяц Бобровский может обойти по вратарским победам легендарных Гранта Фюра (403) и Гленна Холла (407).