Бобровский вышел на 13-е место по победам в НХЛ среди вратарей

У гостей заброшенными шайбами отметились Йеспер Боквист (12'), Сэм Райнхарт (12'), Картер Верхеги (37'), Сэм Беннетт (55') и Александр Барков (56'). У хозяев забивали Джейсон Цукер (31') и Расмус Далин (33').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. 36-летний россиянин одержал 401-ю победу в карьере и вышел по этому показателю на 13-е место, которое он теперь делит с Крисом Осгудом. Уже в ближайший месяц Бобровский может обойти по вратарским победам легендарных Гранта Фюра (403) и Гленна Холла (407).
Лидеры НХЛ по вратарским победам:
- Мартин Бродер — 691 победа в 1266 матчах;
- Марк-Андре Флери — 562 победы в 1027 матчах;
- Патрик Руа — 551 победа в 1029 матчах;
- Роберто Луонго — 489 побед в 1044 матчах;
- Эд Белфор — 484 победы в 963 матчах;
- Хенрик Лундквист — 459 побед в 887 матчах;
- Кертис Джозеф — 454 победы в 943 матчах;
- Терри Савчук — 445 побед в 971 матчах;
- Жак Плант — 437 побед в 837 матчах;
- Тони Эспозито — 423 победы в 886 матчах;
- Гленн Холл — 407 побед в 906 матчах;
- Грант Фюр — 403 победы в 868 матчах;
- Сергей Бобровский — 401 победа в 708 матчах.
«Флорида» одержала третью победу подряд и вышла на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 1 ноября, «пантеры» на выезде сыграют с «Далласом».