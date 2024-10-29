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Бобровский вышел на 13-е место по победам в НХЛ среди вратарей

«Флорида» на выезде обыграла «Баффало» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей заброшенными шайбами отметились Йеспер Боквист (12'), Сэм Райнхарт (12'), Картер Верхеги (37'), Сэм Беннетт (55') и Александр Барков (56'). У хозяев забивали Джейсон Цукер (31') и Расмус Далин (33').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. 36-летний россиянин одержал 401-ю победу в карьере и вышел по этому показателю на 13-е место, которое он теперь делит с Крисом Осгудом. Уже в ближайший месяц Бобровский может обойти по вратарским победам легендарных Гранта Фюра (403) и Гленна Холла (407).

Лидеры НХЛ по вратарским победам:

  1. Мартин Бродер — 691 победа в 1266 матчах;
  2. Марк-Андре Флери — 562 победы в 1027 матчах;
  3. Патрик Руа — 551 победа в 1029 матчах;
  4. Роберто Луонго — 489 побед в 1044 матчах;
  5. Эд Белфор — 484 победы в 963 матчах;
  6. Хенрик Лундквист — 459 побед в 887 матчах;
  7. Кертис Джозеф — 454 победы в 943 матчах;
  8. Терри Савчук — 445 побед в 971 матчах;
  9. Жак Плант — 437 побед в 837 матчах;
  10. Тони Эспозито — 423 победы в 886 матчах;
  11. Гленн Холл — 407 побед в 906 матчах;
  12. Грант Фюр — 403 победы в 868 матчах;
  13. Сергей Бобровский — 401 победа в 708 матчах.

«Флорида» одержала третью победу подряд и вышла на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 1 ноября, «пантеры» на выезде сыграют с «Далласом».

Баффало
2:5
0:2, 2:1, 0:2
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
29.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 12906 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Пол Морис
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
Сергей Бобровский
1-й период
11:01
Йеспер Боквист
(Эту Луостаринен, Антон Лунделл)
11:38
Коннор Клифтон
11:56
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Александр Барков)
15:21
Хенри Йокихарью
2-й период
28:14
Оуэн Пауэр
30:38
Эту Луостаринен
30:45
Джейсон Зукер
(Тэйдж Томпсон, Йон Петерка)
32:37
Расмус Далин
(Оуэн Пауэр)
36:44
Картер Верхэге
(Мэттью Ткачак, Сэм Беннетт)
3-й период
43:15
Сэм Беннетт
50:32
Пэйтон Кребс
50:32
Эй. Джей Грир
53:00
Расмус Далин
53:00
Расмус Далин
53:00
Йеспер Боквист
54:35
Сэм Беннетт
(Нэйт Шмидт)
55:43
Александр Барков
(Густав Форслинг, Сэм Райнхарт)
58:10
Картер Верхэге
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
10
3
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Баффало
Флорида
НХЛ: таблица и календарь