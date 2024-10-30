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Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 37 шайб

«Вашингтон» дома обыграл «Рейнджерс» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дублем отметился нападающий Александр Овечкин (4', 6'), еще по одной шайбе забросили Коннор Макмайкл (9'), Алексей Протас (25') и Ник Дауд (60'). У гостей отличились Уилл Кайлли (5'), Крис Крайдер (21') и Филип Хитил (25').

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан первой звездой матча. 39-летний россиянин провел на льду 17 минут 47 секунд, нанес пять бросков по воротам, выполнил два силовых приема, заработал одно удаление и закончил матч с коэффициентом полезности «+2».

Овечкин забил 856-й и 857-й голы в НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 37 шайб.
Кроме того, Овечкин довел общее число голов в равных составах до 540 и вышел по этому показателю на чистое третье место, опередив Яромира Ягра (538). Выше только Горди Хоу (566) и Уэйн Гретцки (617).

Всего на счету Овечкина после 8 сыгранных матчей 7 (4+3) набранных очков.

Второй звездой матча был признан белорусский нападающий Алексей Протас, который дважды ассистировал Овечкину.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 41 из 45 бросков по своим воротам. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не сумел отличиться результативными действиями и прервал свою результативную серию из восьми матчей.

«Вашингтон» одержал шестую победу в семи последних матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» располагаются на третьей строчке.

В пятницу, 1 ноября, «Вашингтон» дома сыграет с «Монреалем». На следующий день «Рейнджерс» дома примут «Оттаву».

Вашингтон
5:3
3:1, 1:2, 1:0
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
30.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17390 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Питер Лавиолетт
Вратари
Логан Томпсон
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин)
1-й период
02:37
Дилан Макилрат
02:37
Мэтт Ремпе
03:23
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Алексей Протас)
04:21
Уилл Куилль
(Каапо Какко)
05:10
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Алексей Протас)
06:43
Сэм Кэррик
08:58
Коннор Макмайкл
(Расмус Сандин, Тэйлор Рэддиш)
2-й период
20:00
Дилан Строум
20:30
Крис Крайдер
(Мика Зибанежад, Винс Трочек)
23:43
Райан Линдгрен
24:17
Александр Овечкин
24:30
Алексей Протас
(Тревор ван Римсдайк, Расмус Сандин)
24:44
Филип Хытил
(Брэйден Шнайдер, Виктор Манчини)
25:56
Тревор ван Римсдайк
29:24
Виктор Манчини
3-й период
42:59
Мика Зибанежад
59:24
Ник Дауд
(Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
13
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь