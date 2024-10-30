Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 37 шайб

У хозяев дублем отметился нападающий Александр Овечкин (4', 6'), еще по одной шайбе забросили Коннор Макмайкл (9'), Алексей Протас (25') и Ник Дауд (60'). У гостей отличились Уилл Кайлли (5'), Крис Крайдер (21') и Филип Хитил (25').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин был признан первой звездой матча. 39-летний россиянин провел на льду 17 минут 47 секунд, нанес пять бросков по воротам, выполнил два силовых приема, заработал одно удаление и закончил матч с коэффициентом полезности «+2».
Овечкин забил 856-й и 857-й голы в НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 37 шайб.
Кроме того, Овечкин довел общее число голов в равных составах до 540 и вышел по этому показателю на чистое третье место, опередив Яромира Ягра (538). Выше только Горди Хоу (566) и Уэйн Гретцки (617).
Всего на счету Овечкина после 8 сыгранных матчей 7 (4+3) набранных очков.
Второй звездой матча был признан белорусский нападающий Алексей Протас, который дважды ассистировал Овечкину.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 41 из 45 бросков по своим воротам. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин не сумел отличиться результативными действиями и прервал свою результативную серию из восьми матчей.
«Вашингтон» одержал шестую победу в семи последних матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Рейнджерс» располагаются на третьей строчке.
В пятницу, 1 ноября, «Вашингтон» дома сыграет с «Монреалем». На следующий день «Рейнджерс» дома примут «Оттаву».