Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 37 шайб

Овечкин забил 856-й и 857-й голы в НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю до 37 шайб.

Кроме того, Овечкин довел общее число голов в равных составах до 540 и вышел по этому показателю на чистое третье место, опередив Яромира Ягра (538). Выше только Горди Хоу (566) и Уэйн Гретцки (617).