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«Он был великолепен». Тренер «Вашингтона» — о дубле Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру капитана команды Александра Овечкина, который оформил дубль в матче с «Рейнджерс» (5:3). Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Scott Taetsch/Getty Images

«Я думаю, он был великолепен сегодня вечером. Овечкин отлично контролировал шайбу, принимал правильные решения. Он должен быть по-настоящему уверен в себе после своего выступления сегодня», — сказал Карбери.

Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и был признан первой звездой матча. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до 37 шайб.

Всего на счету Овечкина после 8 сыгранных матчей 7 (4+3) набранных очков.

«Вашингтон» одержал шестую победу в семи последних матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 1 ноября, «столичные» дома сыграют с «Монреалем».

Вашингтон
5:3
3:1, 1:2, 1:0
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
30.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17390 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Питер Лавиолетт
Вратари
Логан Томпсон
Игорь Шестеркин
(Игорь Шестеркин)
1-й период
02:37
Дилан Макилрат
02:37
Мэтт Ремпе
03:23
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Алексей Протас)
04:21
Уилл Куилль
(Каапо Какко)
05:10
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Алексей Протас)
06:43
Сэм Кэррик
08:58
Коннор Макмайкл
(Расмус Сандин, Тэйлор Рэддиш)
2-й период
20:00
Дилан Строум
20:30
Крис Крайдер
(Мика Зибанежад, Винс Трочек)
23:43
Райан Линдгрен
24:17
Александр Овечкин
24:30
Алексей Протас
(Тревор ван Римсдайк, Расмус Сандин)
24:44
Филип Хытил
(Брэйден Шнайдер, Виктор Манчини)
25:56
Тревор ван Римсдайк
29:24
Виктор Манчини
3-й период
42:59
Мика Зибанежад
59:24
Ник Дауд
(Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
13
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь