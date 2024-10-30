«Он был великолепен». Тренер «Вашингтона» — о дубле Овечкина

«Я думаю, он был великолепен сегодня вечером. Овечкин отлично контролировал шайбу, принимал правильные решения. Он должен быть по-настоящему уверен в себе после своего выступления сегодня», — сказал Карбери.
Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и был признан первой звездой матча. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до 37 шайб.
Всего на счету Овечкина после 8 сыгранных матчей 7 (4+3) набранных очков.
«Вашингтон» одержал шестую победу в семи последних матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 1 ноября, «столичные» дома сыграют с «Монреалем».