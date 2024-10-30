«Мы приняли вызов». Овечкин — о победе над «Рейнджерс»

39-летний россиянин отметился двумя заброшенными шайбами и был признан первой звездой матча. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ до 37 шайб.
«Всегда весело играть против одной из лучших команд лиги. За этим интересно наблюдать и это важные два очка. Мы приняли вызов. Как я уже сказал, когда на кону оказались два важнейших очка, наша команда попыталась сыграть жестко и просто. Мы видим результат.
В первых двух матчах в связке с Протасом мы пытались найти правильные наработки, а сейчас всё работает. Строум невероятно работает на вбрасываниях, чувствует шайбу. Когда два игрока в твоем звене чувствуют шайбу, очень важно правильно открыться и найти возможность бросить. Вы можете видеть, как мы провели те две смены перед моими голами. Мы хорошо владели шайбой, заняли правильные позиции и смогли забить
Драка в начале матча? Она сразу задала тон игре. Два больших парня подрались, это зарядило арену, после чего мы забросили две шайбы», — сказал Овечкин после матча.
Всего на счету Овечкина после 8 сыгранных матчей 7 (4+3) набранных очков.
«Вашингтон» одержал шестую победу в семи последних матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 1 ноября, «столичные» дома сыграют с «Монреалем».