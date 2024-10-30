«Мы приняли вызов». Овечкин — о победе над «Рейнджерс»

«Всегда весело играть против одной из лучших команд лиги. За этим интересно наблюдать и это важные два очка. Мы приняли вызов. Как я уже сказал, когда на кону оказались два важнейших очка, наша команда попыталась сыграть жестко и просто. Мы видим результат.



В первых двух матчах в связке с Протасом мы пытались найти правильные наработки, а сейчас всё работает. Строум невероятно работает на вбрасываниях, чувствует шайбу. Когда два игрока в твоем звене чувствуют шайбу, очень важно правильно открыться и найти возможность бросить. Вы можете видеть, как мы провели те две смены перед моими голами. Мы хорошо владели шайбой, заняли правильные позиции и смогли забить



Драка в начале матча? Она сразу задала тон игре. Два больших парня подрались, это зарядило арену, после чего мы забросили две шайбы», — сказал Овечкин после матча.