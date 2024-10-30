В Канаде высказались о непопадании Могильного в Зал славы хоккея

Журналист Toronto Sun Стив Саймонс сетует, что голосование проводится за закрытыми дверями и нет возможности узнать, почему Александр Могильный до сих пор не стал членом Зала славы хоккея.
«Самая большая неразгаданная тайна в игре остаётся: как так получилось, что Александр Могильный до сих пор не вошёл в Зал хоккейной славы? Как это вообще возможно спустя 18 лет с последнего из его 1114 матчей регулярного сезона и плей-офф в Национальной хоккейной лиге?» — задается вопросом Стив Саймон.
«На каждую критику, которую можно направить в сторону карьеры Могильного, есть игрок Зала славы, избранный с похожими трудностями. Могильный также сделал то, чего не достигли многие члены Зала славы: он выиграл много трофеев. Он заработал олимпийское золото в Калгари в 1988 году и выиграл золотую награду в одном из трёх мировых юношеских турниров, в которых принимал участие, забив 18 голов в 20 играх турнира. В 2000 году он взял Кубок Стэнли с “Нью-Джерси”. Он добился большего, чем положено, для вхождения в Зал славы», — добавил журналист Toronto Sun.
55-летний Александр Могильный завершил карьеру хоккеиста в 2006 году. В заокеанской лиге он выступал с 1989 года. В НХЛ нападающий выступал за такие клубы как «Баффало Сейбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Торонто Мейпл Лифс» и «Нью-Джерси Девилз».
Могильный — один из пяти игроков из России, набравших в заокеанской лиге более 1000 очков за карьеру и первый российский хоккеист, ставший капитаном команды НХЛ.