В Канаде высказались о непопадании Могильного в Зал славы хоккея

«На каждую критику, которую можно направить в сторону карьеры Могильного, есть игрок Зала славы, избранный с похожими трудностями. Могильный также сделал то, чего не достигли многие члены Зала славы: он выиграл много трофеев. Он заработал олимпийское золото в Калгари в 1988 году и выиграл золотую награду в одном из трёх мировых юношеских турниров, в которых принимал участие, забив 18 голов в 20 играх турнира. В 2000 году он взял Кубок Стэнли с “Нью-Джерси”. Он добился большего, чем положено, для вхождения в Зал славы», — добавил журналист Toronto Sun.