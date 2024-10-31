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Три очка Сергачева помогли «Юте» разгромить «Калгари»

«Юта» дома обыграла «Калгари» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У «Юты» заброшенными шайбами отметились Александр Керфут (5'), Барретт Хэйтон (20'), Маверик Ламурье (25'), Михаил Сергачев (37'), Клэйтон Келлер (46'). В составе «Калгари» единственную шайбу забросил Энтони Манта (24').

Защитник «Юты» Михаил Сергачев был признан третьей звездой матча. 26-летний нападающий отметился голом и двумя результативными передачами. Сергачев продлил свою результативную серию до трех матчей. Всего на его счету после 11 сыгранных матчей 9 (2+7) очков.

«Юта» прервала серию из четырех поражений и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 3 ноября, «Юта» на выезде сыграет с «Вегасом».

Юта
5:1
2:0, 2:1, 1:0
Калгари
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
31.10.2024, 04:30 (МСК UTC+3)
Delta Center, 11131 зритель
Главные тренеры
Андре Туриньи
Райан Гуска
Вратари
Коннор Ингрэм
Дастин Вольф
1-й период
04:41
Александр Керфут
(Михаил Сергачев, Майкл Кессельринг)
06:37
Майкл Кессельринг
16:01
Дилан Гюнтер
18:59
Михаил Сергачев
18:59
Мартин Поспишил
19:58
Барретт Хэйтон
(Ник Шмальц, Иэн Коул)
2-й период
23:53
Энтони Манта
(Джастин Кирклэнд, Маккензи Уигар)
24:10
Маверик Ламуро
(Кевин Стенлунд, Джек Макбэйн)
34:37
Энтони Манта
35:17
Блэйк Коулмэн
36:32
Михаил Сергачев
(Дилан Гюнтер, Ник Шмальц)
3-й период
40:21
Дилан Гюнтер
44:53
Назем Кадри
45:13
Клэйтон Келлер
(Михаил Сергачев, Дилан Гюнтер)
46:39
Маккензи Уигар
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Юта
Калгари
НХЛ: таблица и календарь