Три очка Сергачева помогли «Юте» разгромить «Калгари»

У «Юты» заброшенными шайбами отметились Александр Керфут (5'), Барретт Хэйтон (20'), Маверик Ламурье (25'), Михаил Сергачев (37'), Клэйтон Келлер (46'). В составе «Калгари» единственную шайбу забросил Энтони Манта (24').
Защитник «Юты» Михаил Сергачев был признан третьей звездой матча. 26-летний нападающий отметился голом и двумя результативными передачами. Сергачев продлил свою результативную серию до трех матчей. Всего на его счету после 11 сыгранных матчей 9 (2+7) очков.
«Юта» прервала серию из четырех поражений и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 3 ноября, «Юта» на выезде сыграет с «Вегасом».