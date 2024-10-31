Три очка Сергачева помогли «Юте» разгромить «Калгари»

Защитник «Юты» Михаил Сергачев был признан третьей звездой матча. 26-летний нападающий отметился голом и двумя результативными передачами. Сергачев продлил свою результативную серию до трех матчей. Всего на его счету после 11 сыгранных матчей 9 (2+7) очков.