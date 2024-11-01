Подколзин нокаутировал канадца в матче НХЛ, разбив ему лицо: видео

Эпизод произошел в начале третьего периода. 23-летнему россиянину хватило двух ударов в голову оппоненту, чтобы уложить того на лед и разбить лицо в кровь. Оба участника драки были наказаны пятиминутным штрафом.
Для Подколзина эта драка стала второй в НХЛ. В ноябре 2022 года он провел бой против нападающего «Бостона» Эй Джея Грира, который закончился падением россиянина на лед.
В первом периоде матча с «Нэшвиллом» Подколзин отметился голевой передачей. Это его второе результативное действие в нынешнем сезоне.
«Эдмонтон» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В понедельник, 4 ноября, «нефтяники» на выезде сыграют с «Калгари».