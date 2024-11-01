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Подколзин нокаутировал канадца в матче НХЛ, разбив ему лицо: видео

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин подрался с канадским защитником Жереми Лоузоном в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (5:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Эпизод произошел в начале третьего периода. 23-летнему россиянину хватило двух ударов в голову оппоненту, чтобы уложить того на лед и разбить лицо в кровь. Оба участника драки были наказаны пятиминутным штрафом.

Для Подколзина эта драка стала второй в НХЛ. В ноябре 2022 года он провел бой против нападающего «Бостона» Эй Джея Грира, который закончился падением россиянина на лед.

В первом периоде матча с «Нэшвиллом» Подколзин отметился голевой передачей. Это его второе результативное действие в нынешнем сезоне.

«Эдмонтон» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В понедельник, 4 ноября, «нефтяники» на выезде сыграют с «Калгари».

Нэшвилл
1:5
1:2, 0:1, 0:2
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
1.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17159 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Крис Ноблаух
Вратари
Юусе Сарос
(Юусе Сарос)
Кэлвин Пикар
1-й период
00:37
Виктор Арвидссон
(Леон Драйзайтль, Василий Подколзин)
02:20
Райан О`Райлли
03:30
Райан Нюджент-Хопкинс
05:05
Филип Форсберг
09:54
Кори Перри
(Ноа Филп, Дрейк Каджула)
15:15
Коул Смит
15:15
Тай Эмберсон
2-й период
26:44
Дарнелл Нерс
29:03
Леон Драйзайтль
38:49
Маттиас Янмарк
3-й период
41:48
Леон Драйзайтль
(Маттиас Экхольм, Эван Бушар)
44:04
Жереми Лозон
44:04
Василий Подколзин
52:46
Зак Хаймэн
(Дарнелл Нерс, Джефф Скиннер)
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
16
3
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон
Нэшвилл
НХЛ: таблица и календарь