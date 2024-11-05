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Передача Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» победить «Нэшвилл»

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Нэшвилл» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Анже Копитар (14'), Кевин Фиала (41') и Адриан Кемпе (58').

Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков поучаствовал в третьей шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. Всего на счету 28-летнего россиянина после 13 сыгранных матчей 4 (0+4) набранных очка.

«Лос-Анджелес» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В среду, 6 ноября, «короли» на выезде сыграют против «Миннесоты».

В другом матче игрового дня «Нью-Джерси» на выезде обыграл «Эдмонтон» (3:0).

Нэшвилл
0:3
0:1, 0:0, 0:2
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 6
5.11.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Bridgestone Arena, 17168 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Джим Хиллер
Вратари
Юусе Сарос
(Юусе Сарос)
Дарси Кемпер
1-й период
05:28
Джоэль Эдмундсон
13:24
Анже Копитар
(Адриан Кемпе, Бренд Кларк)
13:46
Марк Янковски
2-й период
26:36
Люк Шенн
26:36
Таннер Жанно
28:27
Райан О`Райлли
28:27
Кайл Берроуз
28:27
Кайл Берроуз
33:29
Жереми Лозон
33:29
Филлип Дано
3-й период
40:35
Кевин Фиала
(Филлип Дано, Тревор Мур)
41:14
Томас Новак
47:53
Густав Нюквист
52:21
Владислав Гавриков
53:26
Джонатан Маршессо
57:02
Адриан Кемпе
(Тревор Льюис, Владислав Гавриков)
Статистика
20
Штрафное время
18
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нэшвилл
Лос-Анджелес
НХЛ: таблица и календарь