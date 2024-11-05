Передача Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» победить «Нэшвилл»

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Анже Копитар (14'), Кевин Фиала (41') и Адриан Кемпе (58').
Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков поучаствовал в третьей шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. Всего на счету 28-летнего россиянина после 13 сыгранных матчей 4 (0+4) набранных очка.
«Лос-Анджелес» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. В среду, 6 ноября, «короли» на выезде сыграют против «Миннесоты».
В другом матче игрового дня «Нью-Джерси» на выезде обыграл «Эдмонтон» (3:0).