Владислав Третьяк назвал главные цели Овечкина

«У Овечкина есть цель: чтобы его команда выиграла Кубок Стэнли. И, естественно, забить как можно больше шайб и приблизиться к достижению или опередить Уэйна Гретцки. Хотя Александр особо об этом не говорит, но все равно он идет к этому рекорду. Не будем загадывать, удастся ли ему достичь цели в этом сезоне. Я человек суеверный, давайте лучше пожелаем ему удачи. Чтобы у Саши было хорошее здоровье — а если оно будет и команда будет играть в хороший хоккей, то тогда все и получится», — добавил Третьяк.