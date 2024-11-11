Шайбы Чинахова и Марченко не спасли «Коламбус» от поражения

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметился четвертой заброшенной шайбой в этом сезоне. На счету 23-летнего россиянина после 14 сыгранных матчей 10 (4+6) набранных очков. Он входит в тройку лучших бомбардиров команды в этом сезоне.