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Шайбы Чинахова и Марченко не спасли «Коламбус» от поражения

«Анахайм» дома обыграл «Коламбус» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У «Анахайма» отличились Бретт Лисон (4'), Джексон Лакомб (25'), Лео Карлссон (51') и Исак Лундстрем (59'). У «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились
Егор Чинахов (17') и Кирилл Марченко (57').

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметился четвертой заброшенной шайбой в этом сезоне. На счету 23-летнего россиянина после 14 сыгранных матчей 10 (4+6) набранных очков. Он входит в тройку лучших бомбардиров команды в этом сезоне.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился голом и результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина после 14 сыгранных матчей 15 (6+9) набранных очков. Он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.

Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

«Коламбус» потерпел пятое поражение подряд и опустился на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 13 ноября, «мундиры» на выезде сыграют с «Сиэтлом».

Анахайм
Коламбус
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