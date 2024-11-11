Шайбы Чинахова и Марченко не спасли «Коламбус» от поражения

У «Анахайма» отличились Бретт Лисон (4'), Джексон Лакомб (25'), Лео Карлссон (51') и Исак Лундстрем (59'). У «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились
Егор Чинахов (17') и Кирилл Марченко (57').
Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов отметился четвертой заброшенной шайбой в этом сезоне. На счету 23-летнего россиянина после 14 сыгранных матчей 10 (4+6) набранных очков. Он входит в тройку лучших бомбардиров команды в этом сезоне.
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился голом и результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина после 14 сыгранных матчей 15 (6+9) набранных очков. Он является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне.
Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.
«Коламбус» потерпел пятое поражение подряд и опустился на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 13 ноября, «мундиры» на выезде сыграют с «Сиэтлом».