В НХЛ намерены отпускать игроков на каждую Олимпиаду

«НХЛ планирует ездить на Олимпиаду каждые четыре года и возвращать Кубок мира в промежутке. Международные соревнования стали частью ДНК нашей игры, и наши игроки любят представлять свои страны. Я думаю, вы увидите, что наше международное присутствие будет все больше и больше», — сказал Беттмэн.