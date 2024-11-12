В НХЛ намерены отпускать игроков на каждую Олимпиаду

«НХЛ планирует ездить на Олимпиаду каждые четыре года и возвращать Кубок мира в промежутке. Международные соревнования стали частью ДНК нашей игры, и наши игроки любят представлять свои страны. Я думаю, вы увидите, что наше международное присутствие будет все больше и больше», — сказал Беттмэн.
Ранее НХЛ подтвердила, что ее игроки точно примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Таким образом, на предстоящих зимних Играх можно ожидать возвращения сильнейших хоккеистов мира, которые пропускали Олимпиады в 2018 и 2022 годах из-за разногласий между НХЛ и МОК.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Решение о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм 2026 года будет принято не ранее февраля-марта 2025 года. В случае недопуска российских спортсменов хоккейную сборную России заменит команда Франции.
В 2018 году сборная России впервые в своей истории стала олимпийскими чемпионами по хоккею, обыграв в решающей встрече сборную Германии (4:3 ОТ). В 2022 году российские хоккеисты завоевали серебряную олимпийскую медаль, уступив в финале сборной Финляндии (1:2).