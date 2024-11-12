Дацюк эмоционально отреагировал на включение в Зал хоккейной славы НХЛ

«Дамы и господа, уважаемые члены Зала славы, друзья и семья: прежде всего я стою здесь сегодня с огромной благодарностью к богу. Через все взлёты и падения, победы и поражения вера сопровождала меня на протяжении всей жизни. Я искренне верю, что каждый шаг на моём пути был сделан с божьей помощью. Моим родителям, которые, к сожалению, уже не с нами, — вы были моей опорой. Вы привили мне ценности упорного труда и самопожертвования. С ранних утренних тренировок до долгих поездок — вы всегда были рядом. Мама, папа, сестра — спасибо за вашу любовь и веру в меня, даже когда я ошибался. Вы дали мне любовь, и вы живете в моём сердце.», — сказал Дацюк на церемонии в Торонто.
«И, наконец, я должен поблагодарить своих соперников. Вы были моим кошмаром. Вы делали меня лучше, заставляли работать усерднее и не позволяли останавливаться. Наши битвы, наши соперничества — все это помогло мне стать тем, кто я есть. Вы были важной частью моего пути, и я уважаю каждого из вас. Стоя здесь сегодня, я осознаю, что быть введенным в Зал славы хоккея — это огромная честь, о которой я даже не мог мечтать. Но этот момент — не только мой, он разделен со всеми вами. В завершение я хотел бы посвятить это достижение своим родителям и поблагодарить бога», — добавил Дацюк.
В 1998 году Павел Дацюк был выбран на драфте НХЛ в шестом раунде под общим 171-м номером клубом «Детройт Ред Уингз». Форвард играл в НХЛ с 2001 по 2016 год. Дацюк также стал одним из лучших оборонительных нападающих в НХЛ. Дацюк стал двукратным обладателем Кубка Стэнли с «Детройт Ред Уингз» (2002, 2008). В 2002 году он вместе с одноклубником по «Ред Уингз» Максимом Кузнецовым привез в Россию Кубок Стэнли.
Дацюк входит в число самых результативных россиян НХЛ. Он занимает шестое место по очкам в регулярных чемпионатах (918), на пятой позиции по результативным передачам (604) и на шестом месте по очкам в плей-офф (113).
Летом 2016 года Дацюк объявил о завершении карьеры в НХЛ и о возвращении в Россию, после чего подписал двухлетний контракт со СКА и стал капитаном питерского клуба. В сезоне 2016/17 стал обладателем Кубка Гагарина, а в 2019 году ушел из клуба. Последним клубом Дацюка стал «Автомобилист», за который тот выступал с 2019 по 2022 год. В июне 2022-го Дацюк объявил о завершении карьеры. В честь него назван ледовый комплекс «Дацюк Арена» в Екатеринбурге.
В 2018 году Павел Дацюк был капитаном хоккейной сборной на победной для национальной команды Олимпиаде в Пхенчхане.