Дацюк эмоционально отреагировал на включение в Зал хоккейной славы НХЛ

«Дамы и господа, уважаемые члены Зала славы, друзья и семья: прежде всего я стою здесь сегодня с огромной благодарностью к богу. Через все взлёты и падения, победы и поражения вера сопровождала меня на протяжении всей жизни. Я искренне верю, что каждый шаг на моём пути был сделан с божьей помощью. Моим родителям, которые, к сожалению, уже не с нами, — вы были моей опорой. Вы привили мне ценности упорного труда и самопожертвования. С ранних утренних тренировок до долгих поездок — вы всегда были рядом. Мама, папа, сестра — спасибо за вашу любовь и веру в меня, даже когда я ошибался. Вы дали мне любовь, и вы живете в моём сердце.», — сказал Дацюк на церемонии в Торонто.