Гол Мичкова в овертайме принес «Филадельфии» победу над «Оттавой»

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Брэди Ткачук (7'), Дрейк Батерсон (29'), Джош Норрис (45') и Адам Годетт (51'). У гостей забивали Трэвис Санхайм (3'), Трэвис Конекны (39'), Антони Ришар (51') и Бобби Бринк (53'). Победную шайбу на пятой минуте овертайма забросил нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.