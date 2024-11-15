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Гол Мичкова в овертайме принес «Филадельфии» победу над «Оттавой»

«Филадельфия» на выезде обыграла «Оттаву» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Брэди Ткачук (7'), Дрейк Батерсон (29'), Джош Норрис (45') и Адам Годетт (51'). У гостей забивали Трэвис Санхайм (3'), Трэвис Конекны (39'), Антони Ришар (51') и Бобби Бринк (53'). Победную шайбу на пятой минуте овертайма забросил нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.

Мичков был признан первой звездой матча. После 15 сыгранных матчей на счету 19-летнего россиянина 13 (6+7) набранных очков. Он занимает второе место в гонке бомбардиров среди новичков, уступая лишь нападающему «Далласа» Логана Станковену.

Защитник «Филадельфии» Егор Замула поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина после 13 сыгранных матчей 4 (0+4) набранных очка.

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 33 из 37 бросков по своим воротам и одержал вторую победу в этом сезоне.

«Филадельфия» одержала третью победу в четырех последних матчах и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 17 ноября, «летчики» дома сыграют с «Баффало».

Оттава
4:5
1:1, 1:1, 2:2
ОТ
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 7
15.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 17162 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Джон Торторелла
Вратари
Линус Ульмарк
(Линус Ульмарк)
Иван Федотов
1-й период
02:31
Трэвис Санхейм
(Гарнет Хэтэуэй, Эмиль Андре)
06:02
Брэди Ткачак
(Тревис Хэмоник, Джош Норрис)
12:32
Тома Шабо
17:56
Матвей Мичков
2-й период
24:09
Трэвис Санхейм
28:16
Джоэл Фараби
28:41
Дрейк Батерсон
(Тим Штюцле, Джейк Сандерсон)
29:57
Расмус Ристолайнен
35:45
Джош Норрис
36:22
Тайсон Форстер
38:48
Трэвис Конекны
(Ноа Кэйтс, Ник Силер)
3-й период
44:27
Джош Норрис
(Ридли Грейг, Тома Шабо)
48:37
Эмиль Андре
50:05
Адам Годетт
(Ридли Грейг, Тома Шабо)
50:42
Энтони Ришар
(Егор Замула, Бобби Бринк)
52:45
Бобби Бринк
(Трэвис Санхейм, Энтони Ришар)
Овертайм
64:05
Матвей Мичков
(Трэвис Санхейм, Трэвис Конекны)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
Оттава
НХЛ: таблица и календарь