Гол Мичкова в овертайме принес «Филадельфии» победу над «Оттавой»

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Брэди Ткачук (7'), Дрейк Батерсон (29'), Джош Норрис (45') и Адам Годетт (51'). У гостей забивали Трэвис Санхайм (3'), Трэвис Конекны (39'), Антони Ришар (51') и Бобби Бринк (53'). Победную шайбу на пятой минуте овертайма забросил нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков.
Мичков был признан первой звездой матча. После 15 сыгранных матчей на счету 19-летнего россиянина 13 (6+7) набранных очков. Он занимает второе место в гонке бомбардиров среди новичков, уступая лишь нападающему «Далласа» Логана Станковену.
Защитник «Филадельфии» Егор Замула поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина после 13 сыгранных матчей 4 (0+4) набранных очка.
Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 33 из 37 бросков по своим воротам и одержал вторую победу в этом сезоне.
«Филадельфия» одержала третью победу в четырех последних матчах и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 17 ноября, «летчики» дома сыграют с «Баффало».