Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Юту»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил две шайбы. Теперь отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки составляет 26 голов. Также в составе победителей отличились Дилан Строум, Ник Дауд, Брэндон Дьюхейм и Алексей Протас.
Овечкин вышел на чистое первое место по голам в текущем сезоне НХЛ, опередив Сэма Райнхарта из «Флориды» и Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (оба — по 13 голов). На счету 39-летнего хоккеиста 15 шайб.
Александр Овечкин повторил историческое достижение Яромира Ягра. Он забросил шайбу в ворота голкипера «Юты» Коннора Ингрэма. Канадец стал 178-м вратарем в НХЛ, которому забил Овечкин. Таким образом, российский нападающий повторил рекорд лиги по этому показателю, который ранее установил Ягр.
«Вашингтон» вышел на первое место в турнирной таблице Восточной Конференции, набрав 27 очков в 18 матчах. В следующей игре «Кэпиталз» на своей арене примут «Колорадо».