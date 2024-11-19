Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Юту»

Овечкин вышел на чистое первое место по голам в текущем сезоне НХЛ, опередив Сэма Райнхарта из «Флориды» и Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (оба — по 13 голов). На счету 39-летнего хоккеиста 15 шайб.