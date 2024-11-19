Овечкин получил травму и не смог закончить матч с «Ютой»

Овечкин отметился дублем в этой встрече и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов. Также 39-летний хоккеист с 15 шайбами вышел на чистое первое место по голам в текущем сезоне НХЛ, опередив Сэма Райнхарта из «Флориды» и Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (оба — по 13 голов).