Овечкин получил травму и не смог закончить матч с «Ютой»

Овечкин отметился дублем в этой встрече и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов. Также 39-летний хоккеист с 15 шайбами вышел на чистое первое место по голам в текущем сезоне НХЛ, опередив Сэма Райнхарта из «Флориды» и Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (оба — по 13 голов).
В третьем периоде игры с «Ютой» российский форвард в столкновении с канадским нападающим Джеком Макбэйном получил повреждение. Овечкин не смог продолжить встречу и отправился в раздевалку.
Главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, что характер повреждения Овечкина пока оценивается, более подробная информация появится после медобследования.
«В настоящее время его состояние оценивается, завтра мы узнаем больше», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в одной из соцсетей.
«Вашингтон» вышел на первое место в турнирной таблице Восточной конференции с 27 очками. В следующем матче «Кэпиталз» на своей арене примут «Колорадо».