Шайбы Чинахова и Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон»

В составе победителей забитыми шайбами отметились Мэтью Оливье, Джеймс ван Римсдайк, Джастин Дэнфорт, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков.
Чинахов забил пятый гол в сезоне.
«Коламбус» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 16 очками. В следующем матче «Блю Джекетс» на своей арене примут «Тампу-Бэй».
В другом матче дня «Сан-Хосе» в овертайме одержал победу над «Детройтом». Основное время встречи завершилось со счетом 4:4. В составе «Сан-Хосе» дубль оформил Уильям Эклунд, еще по шайбе забросили Тайлер Тоффоли и Люк Канин. В «Детройте» отличились Дилан Ларкин, Марко Каспер, Майкл Расмуссен и Алекс Дебринкэт. Российский нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко записал на свой счет результативную передачу. На первой минуте овертайма победу «Сан-Хосе» принес точный бросок Маклина Селебрини.
У «Сан-Хосе» и «Детройта» теперь по 16 набранных очков. «Акулы» занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «красные крылья» — идут на 15-м месте на Востоке.