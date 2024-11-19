Шайбы Чинахова и Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон»

В другом матче дня «Сан-Хосе» в овертайме одержал победу над «Детройтом». Основное время встречи завершилось со счетом 4:4. В составе «Сан-Хосе» дубль оформил Уильям Эклунд, еще по шайбе забросили Тайлер Тоффоли и Люк Канин. В «Детройте» отличились Дилан Ларкин, Марко Каспер, Майкл Расмуссен и Алекс Дебринкэт. Российский нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко записал на свой счет результативную передачу. На первой минуте овертайма победу «Сан-Хосе» принес точный бросок Маклина Селебрини.