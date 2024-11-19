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Шайбы Чинахова и Воронкова помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон»

«Коламбус» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В составе победителей забитыми шайбами отметились Мэтью Оливье, Джеймс ван Римсдайк, Джастин Дэнфорт, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков.

Чинахов забил пятый гол в сезоне.

«Коламбус» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 16 очками. В следующем матче «Блю Джекетс» на своей арене примут «Тампу-Бэй».

В другом матче дня «Сан-Хосе» в овертайме одержал победу над «Детройтом». Основное время встречи завершилось со счетом 4:4. В составе «Сан-Хосе» дубль оформил Уильям Эклунд, еще по шайбе забросили Тайлер Тоффоли и Люк Канин. В «Детройте» отличились Дилан Ларкин, Марко Каспер, Майкл Расмуссен и Алекс Дебринкэт. Российский нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко записал на свой счет результативную передачу. На первой минуте овертайма победу «Сан-Хосе» принес точный бросок Маклина Селебрини.

У «Сан-Хосе» и «Детройта» теперь по 16 набранных очков. «Акулы» занимают 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, а «красные крылья» — идут на 15-м месте на Востоке.

Бостон
1:5
0:3, 1:0, 0:2
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
19.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17585 зрителей
Главные тренеры
Джим Монтгомери
Дин Эвасон
Вратари
Джереми Суэймен
Элвис Мерзликинс
1-й период
02:12
Джеффри Вьел
02:12
Матье Оливье
05:17
Дмитрий Воронков
(Шон Монахэн, Данте Фаббро)
08:41
Зак Веренски
10:39
Матье Оливье
12:53
Джеффри Вьел
12:53
Матье Оливье
19:28
Джеймс ван Римсдайк
(Зак Веренски, Адам Фантилли)
2-й период
20:08
Чарли Макэвой
21:33
Кирилл Марченко
26:51
Данте Фаббро
33:06
Иван Проворов
34:30
Чарли Койл
(Джастин Бразо, Мейсон Лорей)
38:36
Дмитрий Воронков
39:45
Чарли Макэвой
3-й период
46:58
Матье Оливье
47:19
Джастин Дэнфорт
(Коул Силлинджер)
54:10
Егор Чинахов
(Шон Монахэн)
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
19
6
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Бостон
НХЛ: таблица и календарь