Трентон
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин второй день подряд признан первой звездой дня в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, в матче регулярного чемпионата с «Ютой» Овечкин отметился двумя забитыми шайбами и помог команде одержать победу со счетом 6:2, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов. Также 39-летний хоккеист с 15 шайбами вышел на чистое первое место по голам в текущем сезоне НХЛ, опередив Сэма Райнхарта из «Флориды» и Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (оба — по 13 голов).

В третьем периоде игры с «Ютой» российский форвард в столкновении с канадским нападающим Джеком Макбэйном получил повреждение. Овечкин не смог продолжить встречу и отправился в раздевалку.

Вчера, 18 ноября, Овечкин также был признан первой звездой дня, оформив 31-й хет-трик в карьере в матче с «Вегасом» (6:2).

Второй звездой дня признан вратарь «Монреаля» Сэм Монтембо. В игре с «Эдмонтоном» (3:0) голкипер оформил «сухой» матч.

Третьей звездой игрового дня стал защитник «Колорадо» Кейл Макар. Во встрече с «Филадельфией» (3:2) хоккеист забросил две шайбы.

Юта
2:6
1:3, 1:1, 0:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
19.11.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 11131 зритель
Главные тренеры
Андре Туриньи
Спенсер Карбери
Вратари
Коннор Ингрэм
(Карел Веймелка)
Чарли Линдгрен
1-й период
03:05
Джек Макбэйн
(Кевин Стенлунд, Иэн Коул)
05:05
Александр Овечкин
07:46
Дилан Строум
07:56
Ник Дауд
(Тэйлор Рэддиш, Брендон Духайм)
09:02
Юусо Вялимяки
11:05
Александр Овечкин
(Пьер-Люк Дюбуа)
14:46
Командный штраф
16:21
Командный штраф
19:32
Командный штраф
2-й период
23:51
Маверик Ламуро
25:34
Джек Макбэйн
25:38
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
26:15
Джон Карлсон
31:44
Ник Бьюгстад
(Ник Шмальц, Клэйтон Келлер)
34:11
Лоусон Крауз
34:11
Том Уилсон
34:11
Том Уилсон
3-й период
42:39
Якуб Врана
47:30
Брендон Духайм
(Тревор ван Римсдайк, Ларс Эллер)
49:56
Алексей Протас
(Эндрю Манджапане)
56:51
Джек Макбэйн
56:51
Том Уилсон
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
21
7
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь