Овечкин второй день подряд признан первой звездой дня в НХЛ

Напомним, в матче регулярного чемпионата с «Ютой» Овечкин отметился двумя забитыми шайбами и помог команде одержать победу со счетом 6:2, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов. Также 39-летний хоккеист с 15 шайбами вышел на чистое первое место по голам в текущем сезоне НХЛ, опередив Сэма Райнхарта из «Флориды» и Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (оба — по 13 голов).