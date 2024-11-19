Овечкин второй день подряд признан первой звездой дня в НХЛ

Напомним, в матче регулярного чемпионата с «Ютой» Овечкин отметился двумя забитыми шайбами и помог команде одержать победу со счетом 6:2, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов. Также 39-летний хоккеист с 15 шайбами вышел на чистое первое место по голам в текущем сезоне НХЛ, опередив Сэма Райнхарта из «Флориды» и Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» (оба — по 13 голов).
В третьем периоде игры с «Ютой» российский форвард в столкновении с канадским нападающим Джеком Макбэйном получил повреждение. Овечкин не смог продолжить встречу и отправился в раздевалку.
Вчера, 18 ноября, Овечкин также был признан первой звездой дня, оформив 31-й хет-трик в карьере в матче с «Вегасом» (6:2).
Второй звездой дня признан вратарь «Монреаля» Сэм Монтембо. В игре с «Эдмонтоном» (3:0) голкипер оформил «сухой» матч.
Третьей звездой игрового дня стал защитник «Колорадо» Кейл Макар. Во встрече с «Филадельфией» (3:2) хоккеист забросил две шайбы.