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СМИ: 98% игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Журналисты североамериканского сайта The Athletic провели анонимный опрос хоккеистов НХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

Игрокам был поставлен вопрос: «Хотели бы вы, чтобы Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ?» Сообщается, что 98,1% ответили положительно. Соответственно, лишь 1,9% игроков НХЛ против нового рекорда Овечкина.

«Если Уэйн его поддерживает, то и мы все должны его поддерживать», — заявил один из игроков НХЛ.

Отмечается, что многие хоккеисты хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки, но с одной оговоркой: «Только не в игре против нас».

Накануне Александр Овечкин сделал дубль в матче против «Юты» — 6:2. Теперь на счету российского нападающего 868 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 26 шайб.

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