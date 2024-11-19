СМИ: 98% игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Игрокам был поставлен вопрос: «Хотели бы вы, чтобы Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ?» Сообщается, что 98,1% ответили положительно. Соответственно, лишь 1,9% игроков НХЛ против нового рекорда Овечкина.
«Если Уэйн его поддерживает, то и мы все должны его поддерживать», — заявил один из игроков НХЛ.
Отмечается, что многие хоккеисты хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки, но с одной оговоркой: «Только не в игре против нас».
Накануне Александр Овечкин сделал дубль в матче против «Юты» — 6:2. Теперь на счету российского нападающего 868 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 26 шайб.