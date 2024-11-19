СМИ: 98% игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Игрокам был поставлен вопрос: «Хотели бы вы, чтобы Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ?» Сообщается, что 98,1% ответили положительно. Соответственно, лишь 1,9% игроков НХЛ против нового рекорда Овечкина.