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Александр Овечкин впервые с 2022 года возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин впервые с 2022 года возглавил гонку бомбардиров НХЛ. Следом за ним канадец и немец.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Scott Taetsch/Getty Images

У нападающего «Вашингтона» Овечкина на данный момент 15 голов в 18 матчах. На днях он поразил всех хет-триком, который стал первым с 31 декабря 2022 года. Для россиянина это 31-й хет-трик в НХЛ. В матче минувшей ночью с «Ютой», он оформил дубль.

Следом за ним в рейтинге бомбардиров лиги расположился канадец Сэм Райнхарт из «Флориды Пантерз», замыкает тройку Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».

Результативность Овечкина поражает, а до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ ему осталось всего 26 шайб.

Напомним, в текущем сезоне всего он набрал 25 очков, он также сделал 10 результативных передач.

Вашингтон
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