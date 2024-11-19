Александр Овечкин впервые с 2022 года возглавил гонку бомбардиров НХЛ

У нападающего «Вашингтона» Овечкина на данный момент 15 голов в 18 матчах. На днях он поразил всех хет-триком, который стал первым с 31 декабря 2022 года. Для россиянина это 31-й хет-трик в НХЛ. В матче минувшей ночью с «Ютой», он оформил дубль.
Следом за ним в рейтинге бомбардиров лиги расположился канадец Сэм Райнхарт из «Флориды Пантерз», замыкает тройку Леон Драйзайтль из «Эдмонтона».
Результативность Овечкина поражает, а до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ ему осталось всего 26 шайб.
Напомним, в текущем сезоне всего он набрал 25 очков, он также сделал 10 результативных передач.