Александр Овечкин впервые с 2022 года возглавил гонку бомбардиров НХЛ

У нападающего «Вашингтона» Овечкина на данный момент 15 голов в 18 матчах. На днях он поразил всех хет-триком, который стал первым с 31 декабря 2022 года. Для россиянина это 31-й хет-трик в НХЛ. В матче минувшей ночью с «Ютой», он оформил дубль.