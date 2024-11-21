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Карбери рассказал, когда станут известны сроки возвращения Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, что сроки возвращения в строй нападающего Александра Овечкина после травмы станут известны в четверг.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2) 39-летний Овечкин в третьем периоде получил травму ноги в столкновении с Джеком Макбейном и смог покинуть лед только с помощью партнеров по команде.

Овечкин сделал дубль в этой встрече. На счету капитана «Вашингтона» уже 15 шайб в 18 матчах, он единолично возглавляет список лучших снайперов НХЛ в нынешнем сезоне.

Во вторник пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что Овечкин выбыл из строя на несколько недель из-за травмы голени.

«Наши врачи оценивают его состояние сегодня. У нас будет лучшее представление о сроках и степени травмы в четверг», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Капитан «Вашингтона» продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Овечкину осталось забить 26 голов, чтобы повторить рекорд канадского хоккеиста по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на его счету 868 голов, у Гретцки — 894.

Юта
2:6
1:3, 1:1, 0:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
19.11.2024, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 11131 зритель
Главные тренеры
Андре Туриньи
Спенсер Карбери
Вратари
Коннор Ингрэм
(Карел Веймелка)
Чарли Линдгрен
1-й период
03:05
Джек Макбэйн
(Кевин Стенлунд, Иэн Коул)
05:05
Александр Овечкин
07:46
Дилан Строум
07:56
Ник Дауд
(Тэйлор Рэддиш, Брендон Духайм)
09:02
Юусо Вялимяки
11:05
Александр Овечкин
(Пьер-Люк Дюбуа)
14:46
Командный штраф
16:21
Командный штраф
19:32
Командный штраф
2-й период
23:51
Маверик Ламуро
25:34
Джек Макбэйн
25:38
Александр Овечкин
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
26:15
Джон Карлсон
31:44
Ник Бьюгстад
(Ник Шмальц, Клэйтон Келлер)
34:11
Лоусон Крауз
34:11
Том Уилсон
34:11
Том Уилсон
3-й период
42:39
Якуб Врана
47:30
Брендон Духайм
(Тревор ван Римсдайк, Ларс Эллер)
49:56
Алексей Протас
(Эндрю Манджапане)
56:51
Джек Макбэйн
56:51
Том Уилсон
Лучшие игроки матча
Статистика
13
Штрафное время
21
7
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь