Карбери рассказал, когда станут известны сроки возвращения Овечкина

Напомним, 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2) 39-летний Овечкин в третьем периоде получил травму ноги в столкновении с Джеком Макбейном и смог покинуть лед только с помощью партнеров по команде.
Овечкин сделал дубль в этой встрече. На счету капитана «Вашингтона» уже 15 шайб в 18 матчах, он единолично возглавляет список лучших снайперов НХЛ в нынешнем сезоне.
Во вторник пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что Овечкин выбыл из строя на несколько недель из-за травмы голени.
«Наши врачи оценивают его состояние сегодня. У нас будет лучшее представление о сроках и степени травмы в четверг», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.
Капитан «Вашингтона» продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Овечкину осталось забить 26 голов, чтобы повторить рекорд канадского хоккеиста по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на его счету 868 голов, у Гретцки — 894.