Карбери рассказал, когда станут известны сроки возвращения Овечкина

Напомним, 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2) 39-летний Овечкин в третьем периоде получил травму ноги в столкновении с Джеком Макбейном и смог покинуть лед только с помощью партнеров по команде.