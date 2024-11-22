Александр Овечкин сломал ногу и выбыл до конца года

У 39-летнего россиянина диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги. Лучший снайпер нынешнего сезона НХЛ выбыл из строя на срок от четырех до шести недель, из-за чего пропустит не менее 15 матчей.
Текущая травма — самая серьезная в заокеанской карьере Овечкина. За 20 сезонов в НХЛ из-за повреждений он пропустил всего 35 игр. Самое долгое отсутствие Овечкина связано с травмой нижней части тела в ноябре 2009 года, когда он пропустил шесть игр.
Напомним, Овечкин получил травму в заключительном периоде выездной игры с «Ютой» (6:2), столкнувшись с нападающим хозяев Джеком Макбейном. Россиянин не смог продолжить игру и покинул площадку.
В этом сезоне на счету Овечкина 18 сыгранных матчей, в которых он набрал 25 (15+10) очков. Впервые с января 2022 года ему удалось выйти в лидеры снайперской гонки НХЛ. Кроме того, Овечкин является одним из лидеров сезона по коэффициенту полезности — «+15».
В матче с «Ютой» Овечкин оформил дубль, забив 867-й и 868-й голы в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю составляет 26 шайб.
Минувшей ночью «Вашингтон» провел первый матч после травмы Овечкина, уступив дома «Колорадо» (1:2). Столичная команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Каролины» и «Нью-Джерси» на один балл. В воскресенье, 24 ноября, «Вашингтон» дома сыграет с «Нью-Джерси».