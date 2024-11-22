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Александр Овечкин сломал ногу и выбыл до конца года

Стали известны результаты углубленного медицинского обследования капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Patrick Smith/Getty Images

У 39-летнего россиянина диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги. Лучший снайпер нынешнего сезона НХЛ выбыл из строя на срок от четырех до шести недель, из-за чего пропустит не менее 15 матчей.

Текущая травма — самая серьезная в заокеанской карьере Овечкина. За 20 сезонов в НХЛ из-за повреждений он пропустил всего 35 игр. Самое долгое отсутствие Овечкина связано с травмой нижней части тела в ноябре 2009 года, когда он пропустил шесть игр.

Напомним, Овечкин получил травму в заключительном периоде выездной игры с «Ютой» (6:2), столкнувшись с нападающим хозяев Джеком Макбейном. Россиянин не смог продолжить игру и покинул площадку.

В этом сезоне на счету Овечкина 18 сыгранных матчей, в которых он набрал 25 (15+10) очков. Впервые с января 2022 года ему удалось выйти в лидеры снайперской гонки НХЛ. Кроме того, Овечкин является одним из лидеров сезона по коэффициенту полезности — «+15».

В матче с «Ютой» Овечкин оформил дубль, забив 867-й и 868-й голы в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю составляет 26 шайб.

Минувшей ночью «Вашингтон» провел первый матч после травмы Овечкина, уступив дома «Колорадо» (1:2). Столичная команда занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Каролины» и «Нью-Джерси» на один балл. В воскресенье, 24 ноября, «Вашингтон» дома сыграет с «Нью-Джерси».

Вашингтон
1:2
1:0, 0:1, 0:1
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 8
22.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17414 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джаред Беднар
Вратари
Логан Томпсон
Александр Георгиев
1-й период
03:01
Джейкоб Чикран
08:47
Логан О`Коннор
17:04
Пьер-Люк Дюбуа
(Том Уилсон, Тревор ван Римсдайк)
2-й период
34:01
Коннор Макмайкл
34:19
Микко Рантанен
(Джонатан Друэн)
3-й период
43:29
Майлс Вуд
(Паркер Келли, Кэйл Макар)
45:40
Алексей Протас
48:12
Оливер Шилингтон
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь