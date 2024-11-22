Александр Овечкин сломал ногу и выбыл до конца года

В этом сезоне на счету Овечкина 18 сыгранных матчей, в которых он набрал 25 (15+10) очков. Впервые с января 2022 года ему удалось выйти в лидеры снайперской гонки НХЛ. Кроме того, Овечкин является одним из лидеров сезона по коэффициенту полезности — «+15».