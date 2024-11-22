Дацюк подписал однодневный контракт с «Детройтом»

Однодневный контракт с «Детройтом» носит символический характер, который позволил Дацюку официально завершить карьеру в родном клубе. Он объявил об уходе из НХЛ в июне 2016 года за год до истечения контракта с клубом. Через несколько дней «Детройт» избавился от истекающего контракта Дацюка, обменяв его в «Аризону».