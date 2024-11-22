Дацюк подписал однодневный контракт с «Детройтом»

46-летний нападающий провел символическое вбрасывание перед домашним матчем с «Айлендерс» (2:1). Перед этой встречей клуб, в котором Дацюк отыграл 14 лет, провел торжественные мероприятия по поводу включения россиянина в Зал хоккейной славы.
12 ноября Дацюк был официально введен в Зал хоккейной славы НХЛ в Торонто. Он стал 10-м россиянином в Зале славы, вошедшим туда в статусе игрока.
Павел Дацюк выступал за «Детройт» с 2001 по 2016 годы. Он провел за клуб 1107 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых набрал 1031 (356+675) очко. Вместе с «красными крыльями» он четырежды побеждал в регулярном чемпионате (2002, 2004, 2006, 2008) и дважды выигрывал Кубок Стэнли (2002, 2008).
Однодневный контракт с «Детройтом» носит символический характер, который позволил Дацюку официально завершить карьеру в родном клубе. Он объявил об уходе из НХЛ в июне 2016 года за год до истечения контракта с клубом. Через несколько дней «Детройт» избавился от истекающего контракта Дацюка, обменяв его в «Аризону».
Таким образом, последним клубом в заокеанской карьере Дацюка формально была именно «Аризона». Однодневный контракт был призван исправить этот символический момент.
Последним клубом Дацюка был екатеринбургский «Автомобилист», который он покинул после окончания сезона-2020/21. Официально о завершении карьеры хоккеист объявил в июне этого года.