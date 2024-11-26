«Вашингтон» без Овечкина обыграл обладателя Кубка Стэнли

У гостей дублем отметился Ларс Эллер (18', 59'), еще по одной шайбе забросили Джейкоб Чикран (42') и Иван Мирошниченко (60'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Нико Микколы (7').
Для «Вашингтона» эта победа стала первой после травмы Александра Овечкина, который восстанавливается после перелома малоберцовой кости левой ноги. Ранее «столичные» потерпели два поражения подряд: от «Колорадо» (1:2) и «Нью‑Джерси» (2:3).
Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко, вызванный в команду вместо Овечкина, забросил первую шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника.
«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 28 ноября, «столичные» на выезде сыграют против «Тампы».