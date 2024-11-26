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«Вашингтон» без Овечкина обыграл обладателя Кубка Стэнли

«Вашингтон» на выезде обыграл «Флориду» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дублем отметился Ларс Эллер (18', 59'), еще по одной шайбе забросили Джейкоб Чикран (42') и Иван Мирошниченко (60'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Нико Микколы (7').

Для «Вашингтона» эта победа стала первой после травмы Александра Овечкина, который восстанавливается после перелома малоберцовой кости левой ноги. Ранее «столичные» потерпели два поражения подряд: от «Колорадо» (1:2) и «Нью‑Джерси» (2:3).

Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко, вызванный в команду вместо Овечкина, забросил первую шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника.

«Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 28 ноября, «столичные» на выезде сыграют против «Тампы».

Флорида
1:4
1:1, 0:0, 0:3
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 9
26.11.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 18504 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Спенсер Карбери
Вратари
Спенсер Найт
(Спенсер Найт, Спенсер Найт)
Логан Томпсон
1-й период
07:00
Нико Миккола
(Сэм Беннетт, Картер Верхэге)
10:56
Ларс Эллер
17:49
Ларс Эллер
(Джейкоб Чикран, Хендрикс Лапьер)
2-й период
21:32
Мэтт Рой
26:45
Мэттью Ткачак
26:45
Мартин Фехервари
30:56
Пьер-Люк Дюбуа
33:19
Маки Самоскевич
39:38
Увис Балинскис
3-й период
40:16
Аарон Экблад
41:18
Джейкоб Чикран
(Дилан Строум, Том Уилсон)
48:12
Эй. Джей Грир
49:35
Эндрю Манджапане
58:32
Ларс Эллер
(Пьер-Люк Дюбуа, Джейкоб Чикран)
59:37
Иван Мирошниченко
(Мэтт Рой)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь