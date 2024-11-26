«Вашингтон» без Овечкина обыграл обладателя Кубка Стэнли

Для «Вашингтона» эта победа стала первой после травмы Александра Овечкина, который восстанавливается после перелома малоберцовой кости левой ноги. Ранее «столичные» потерпели два поражения подряд: от «Колорадо» (1:2) и «Нью‑Джерси» (2:3).