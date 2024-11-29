Самые яркие драки российских хоккеистов в НХЛ

Однако разобраться друг с другом «на кулаках» не прочь в НХЛ и одни из самых результативных хоккеистов, которые вовсе не прослыли боксерами на коньках. А раз уж североамериканцы часто уверены, что менталитет россиян позволяет прописать у себя дома хотя бы одного бурого медведя и завтракать водкой, то драки с участием «лютых» русских вызывают еще больше эмоций.