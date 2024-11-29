Самые яркие драки российских хоккеистов в НХЛ

Однако разобраться друг с другом «на кулаках» не прочь в НХЛ и одни из самых результативных хоккеистов, которые вовсе не прослыли боксерами на коньках. А раз уж североамериканцы часто уверены, что менталитет россиян позволяет прописать у себя дома хотя бы одного бурого медведя и завтракать водкой, то драки с участием «лютых» русских вызывают еще больше эмоций.
В этой подборке мы узнаем, кто из российских хоккеистов успел в расцвет карьеры за рубежом сразиться с местными игроками, и удалось ли им уложить соперников на лопатки?
Отчаянно барабанил по спине. Драка Александра Сёмина и Марка Стаала
Этот бой в НХЛ помнят до сих пор, благодаря ему же не забыли и Александра Сёмина, в ярости лупившего противника по спине.
Нападающий «Вашингтона» Сёмин и игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Марк Стаал сцепились друг с другом на середине поля. В этом агрессивном танго они доехали практически до ворот. Все это время Марк побеждал и по ходу потасовки даже снял с россиянина амуницию, оставив его только в нижней части экипировки. Сёмину терять было нечего и он, вылезая из-под оппонента, уронил его на лёд, начав барабанить ему кулаками по спине.
В момент, когда Стаал оказался в беспомощном положении, лежа на льду, вмешались арбитры. К слову, победу в этой схватке позже болельщики все же присудили Стаалу — за него проголосовало 47,8% посетителей на сайте HockeyFights.com.
«Грязный Наз» в кровь разбил лицо лучшему тафгаю НХЛ. Андрей Назаров и Боб Проберт
В матче НХЛ 2001 года между командами «Чикаго Блэкхоукс» и «Бостон Брюинз» конфликт возник у двух прославившихся тафгаев — Андрея Назарова и Боба Проберта. Россиянин и раньше дрался много, и вот, как в лучших компьютерных играх, добрался до «босса».
С Пробертом игроки старались не связываться, ведь он не любил долго обсуждать, а сразу бил точно в цель, но молодого Назарова это точно не испугало. За наглость его позже и прозвали «Грязный Наз».
Прямо во время первого периода встречи Андрей прижал соперника к борту напротив скамейки запасных «Чикаго» и начал с завидной жадностью бить Боба по лицу. Проберт не мог оказать должного сопротивления — россиянин схватил его буквально намертво и только успевал слегка уворачиваться от попыток противника сделать хоть что-то.
До нокаута дело не дошло, но Назаров в этом бою одержал безоговорочную победу. На таких потасовках российский хоккеист сделал себе имя в НХЛ. В сезоне-2000/2001 первый русский тафгай набрал 200 минут штрафа, а в следующем регулярном чемпионате — 164.
Россиянин за 10 секунд уложил на лед канадца. Евгений Малкин и Рик Нэш
Драка ради драки — это не стиль Евгения Малкина. Техничный, умный и результативный россиянин выходит на лед, чтобы играть в хоккей, а не махать кулаками. Однако по ходу карьеры скидывать краги все же приходится.
Самая запоминающаяся драка русского гиганта пришлась на выставочный матч с «Коламбусом» перед сезоном-2010/2011. Рик утверждал, что нападающий «Питтсбурга» пытается вывести его из себя на вбрасываниях, но не подумайте, Малкин не желал «хлеба и зрелищ», он всего лишь хотел отомстить за пропущенный судьями удар локтем в исполнении канадца.
Страсти накалялись два периода и только в третьем игроки сцепились на синей линии. Потасовка, кстати, была недолгой. Малкину понадобилось 10 секунд, чтобы расставить все точки над i. Мощными ударами он уложил соперника на лед.
Запрещено недооценивать российских нападающих. Схватка Павла Дацюка и Кори Перри
Нападающий «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк никогда не был тафгаем. Он четырехкратный обладатель «Леди Бинг Трофи» — приза за джентльменское поведение на льду. На его счету всего две драки и, кажется, никто бы даже никогда не подумал, что Дацюка можно вывести из себя, но Кори Перри слишком недооценивал своего оппонента.
Дерзкий канадец решил испытать судьбу и получил за это отрезвляющим русским кулаком по голове. Во время третьего периода матча «Детройт» — «Анахайм» на льду завязалась потасовка из нескольких игроков, но полноценную драку начали только Кори и Дацюк.
Возможно, Кори не воспринял россиянина как серьезного соперника, канадец был выше его на 10 сантиметров. Однако Дацюк быстро развеял любые сомнения по поводу своей борцовской подготовки, отправив Перри на лед.
Кстати, в том матче у Дацюка получилось заработать «хет-трик Горди Хоу», отметившись результативной передачей, голом и участием в драке.
Начал драку и ни разу не ударил. Никита Задоров и Мэтт Стинберг
В текущем сезоне-2024/2025 защитник «Бостона» Никита Задоров и канадец из «Колорадо» Мэтт Стинберг начали драку, однако россиянин явно не ожидал, что 22-летний хоккеист будет готов так отчаянно защищать себя.
Задоров уперся головой в корпус соперника пока тот хаотично бил его «куда попадется». Опешивший россиянин пытался оттолкнуть его, но Стинберг повалил его на себя, обняв за голову.
Интересно, что это был дебютный матч Стинберга за «Колорадо», а на трибуне за всем происходящим наблюдал его отец. Во время драки камера трансляции выхватила его с трибун, застав папу молодого хоккеиста, расплывающимся в улыбке и с телефоном в руке. Может быть именно отец на трибуне так мотивировал Мэтта безоговорочно одержать победу в этом ледовом поединке.