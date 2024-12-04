Фетисов рассказал, почему время в НХЛ было для него испытанием

Но одно дело, когда ты играешь в команде, а другое — когда ты приехал. Я приехал в команду, которая по итогам предыдущего сезона была последней в лиге. Тебе 31 год, ты привык играть в интересный, красивый и конструктивный хоккей, и ты сталкиваешься с теми, кто тебя вообще не понимает. Это было непростое испытание. Видимо, они приглашали для какой-то миссии, и команда через семь лет стала обладателем Кубка Стэнли. Из худшей стала лучшей. Какую-то философию мы всё-таки заложили, когда приехали туда играть.