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Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Флориду»

«Питтсбург» дома обыграл «Флориду» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Оуэн Пикеринг (10'), Евгений Малкин (11'), Крис Летанг (27') и Маркус Петтерссон (44'). У гостей дубль оформил Мэттью Ткачук (18', 52'), еще по одной шайбе забросили Сэм Беннетт (47') и Адам Боквист (49'). Автором победной шайбы на второй минуте овертайма стал нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прервал безголовую серию, которая достигла десяти матчей. Кроме того, 38-летний россиянин отметился результативной передачей в овертайме. После 27 сыгранных матчей на счету Малкина 24 (6+18) набранных очка. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды в этом сезоне.

Малкин установил рекорд НХЛ по количеству результативных передач в овертаймах, отдав 29-й ассист в карьере после основного времени матча. Он побил рекорд нападающего «Детройта» Патрика Кейна. Кроме того, Малкин стал третьим действующим игроком после Александра Овечкина и Сидни Кросби, которому удалось забить 150 разным вратарям.

«Питтсбург» одержал четвертую победу подряд, поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и теперь отстает от зоны плей-офф на один балл. В субботу, 7 декабря, «пингвины» на выезде сыграют с «Рейнджерс».

Питтсбург
5:4
2:1, 1:0, 1:3
ОТ
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
4.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 15502 зрителя
Главные тренеры
Майк Салливан
Пол Морис
Вратари
Тристан Джерри
Спенсер Найт
1-й период
09:20
Оуэн Пикерин
(Блэйк Лизотт)
10:32
Евгений Малкин
(Дрю О`Коннор, Филип Томасино)
17:24
Мэттью Ткачак
(Дмитрий Куликов, Александр Барков)
2-й период
26:54
Крис Летанг
(Мэтт Грызлик, Блэйк Лизотт)
31:17
Дмитрий Куликов
38:37
Ноэль Аччиари
38:37
Эй. Джей Грир
3-й период
43:45
Маркус Петтерссон
(Рикард Ракелль, Сидни Кросби)
46:55
Сэм Беннетт
(Мэттью Ткачак, Йеспер Боквист)
48:58
Адам Боквист
(Йеспер Боквист, Мэттью Ткачак)
49:49
Блэйк Лизотт
51:27
Мэттью Ткачак
(Аарон Экблад)
Овертайм
61:31
Брайан Раст
(Евгений Малкин)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Флорида
НХЛ: таблица и календарь