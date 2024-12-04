Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Флориду»

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Оуэн Пикеринг (10'), Евгений Малкин (11'), Крис Летанг (27') и Маркус Петтерссон (44'). У гостей дубль оформил Мэттью Ткачук (18', 52'), еще по одной шайбе забросили Сэм Беннетт (47') и Адам Боквист (49'). Автором победной шайбы на второй минуте овертайма стал нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прервал безголовую серию, которая достигла десяти матчей. Кроме того, 38-летний россиянин отметился результативной передачей в овертайме. После 27 сыгранных матчей на счету Малкина 24 (6+18) набранных очка. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды в этом сезоне.
Малкин установил рекорд НХЛ по количеству результативных передач в овертаймах, отдав 29-й ассист в карьере после основного времени матча. Он побил рекорд нападающего «Детройта» Патрика Кейна. Кроме того, Малкин стал третьим действующим игроком после Александра Овечкина и Сидни Кросби, которому удалось забить 150 разным вратарям.
«Питтсбург» одержал четвертую победу подряд, поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции и теперь отстает от зоны плей-офф на один балл. В субботу, 7 декабря, «пингвины» на выезде сыграют с «Рейнджерс».