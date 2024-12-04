Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Флориду»

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Оуэн Пикеринг (10'), Евгений Малкин (11'), Крис Летанг (27') и Маркус Петтерссон (44'). У гостей дубль оформил Мэттью Ткачук (18', 52'), еще по одной шайбе забросили Сэм Беннетт (47') и Адам Боквист (49'). Автором победной шайбы на второй минуте овертайма стал нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст.