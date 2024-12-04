Капризов обогнал Овечкина в списке снайперов НХЛ

Капризов продлил свою результативную серию до четырех матчей и продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона. Он забросил 16-ю шайбу в этом сезоне и вышел на первое место в списке лучших снайперов среди россиян, опередив капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.