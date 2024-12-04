Капризов обогнал Овечкина в списке снайперов НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Фредерик Годро (28') и Джейкоб Миддлтон (42'). У гостей забивали Куинн Хьюз (9') и Джейк Дебраск (40'). Автором победной шайбы на пятой минуте овертайма стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Капризов продлил свою результативную серию до четырех матчей и продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона. Он забросил 16-ю шайбу в этом сезоне и вышел на первое место в списке лучших снайперов среди россиян, опередив капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
Всего на счету 27-летнего россиянина после 24 сыгранных матчей 39 (16+23) набранных очков.
«Миннесота» одержала четвертую победу подряд и возглавила турнирную таблицу Западной конференции, опередив «Виннипег». В субботу, 7 декабря, «дикари» на выезде сыграют с «Анахаймом».