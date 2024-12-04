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Капризов обогнал Овечкина в списке снайперов НХЛ

«Миннесота» дома обыграла «Ванкувер» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Фредерик Годро (28') и Джейкоб Миддлтон (42'). У гостей забивали Куинн Хьюз (9') и Джейк Дебраск (40'). Автором победной шайбы на пятой минуте овертайма стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Капризов продлил свою результативную серию до четырех матчей и продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона. Он забросил 16-ю шайбу в этом сезоне и вышел на первое место в списке лучших снайперов среди россиян, опередив капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Всего на счету 27-летнего россиянина после 24 сыгранных матчей 39 (16+23) набранных очков.

«Миннесота» одержала четвертую победу подряд и возглавила турнирную таблицу Западной конференции, опередив «Виннипег». В субботу, 7 декабря, «дикари» на выезде сыграют с «Анахаймом».

Миннесота
3:2
0:1, 1:1, 1:0
ОТ
Ванкувер
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
4.12.2024, 04:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 18076 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Рик Токкет
Вратари
Филип Густавссон
Кевин Ланкинен
(Кевин Ланкинен)
1-й период
07:40
Джон Меррилл
08:37
Куинн Хьюз
(Элиас Петтерссон, Конор Гарлэнд)
2-й период
20:46
Кирилл Капризов
27:56
Фредерик Годро
(Маркус Фолиньо, Брок Фэйбер)
33:25
Карсон Суси
39:18
Джейк Дебраск
(Элиас Петтерссон, Карсон Суси)
3-й период
41:43
Джейкоб Миддлтон
44:03
Марат Хуснутдинов
Овертайм
64:36
Кирилл Капризов
(Марко Росси)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Ванкувер
НХЛ: таблица и календарь