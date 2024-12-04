«Вашингтон» без Овечкина проиграл худшей команде прошлого сезона

В основное время матча заброшенными шайбами отметились нападающий «Сан-Хосе» Тайлер Тоффоли (19') и нападающий «Вашингтона» Ник Дауд (34'). Победу «Сан-Хосе» на 39-й секунде овертайма принес нападающий Вильям Эклунд, отличившийся в большинстве.
Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 20-летний россиянин продлил свою результативную серию до трех матчей. После 6 сыгранных матчей на счету Мирошниченко 4 (1+3) набранных очка.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги. Без 39-летнего россиянина в составе «столичные» провели семь матчей, в которых одержали четыре победы и потерпели три поражения.
В прошлом сезоне «Сан-Хосе» стал худшей командой регулярного чемпионата, одержав лишь 19 побед в 82 матчах. В этом сезоне команда идет на 12-м месте в турнирной таблице Запада.
«Вашингтон» прервал серию из четырех побед подряд, но сумел сохранить лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 7 декабря, «столичные» на выезде сыграют с «Торонто».