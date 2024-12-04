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«Вашингтон» без Овечкина проиграл худшей команде прошлого сезона

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Вашингтон» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В основное время матча заброшенными шайбами отметились нападающий «Сан-Хосе» Тайлер Тоффоли (19') и нападающий «Вашингтона» Ник Дауд (34'). Победу «Сан-Хосе» на 39-й секунде овертайма принес нападающий Вильям Эклунд, отличившийся в большинстве.

Нападающий «Вашингтона» Иван Мирошниченко поучаствовал в единственной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 20-летний россиянин продлил свою результативную серию до трех матчей. После 6 сыгранных матчей на счету Мирошниченко 4 (1+3) набранных очка.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги. Без 39-летнего россиянина в составе «столичные» провели семь матчей, в которых одержали четыре победы и потерпели три поражения.

В прошлом сезоне «Сан-Хосе» стал худшей командой регулярного чемпионата, одержав лишь 19 побед в 82 матчах. В этом сезоне команда идет на 12-м месте в турнирной таблице Запада.

«Вашингтон» прервал серию из четырех побед подряд, но сумел сохранить лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 7 декабря, «столичные» на выезде сыграют с «Торонто».

Вашингтон
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 10
4.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17859 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Райан Варсофски
Вратари
Логан Томпсон
Маккензи Блэквуд
1-й период
02:32
Карл Грундстрем
09:51
Маклин Селебрини
10:26
Джейкоб Чикран
19:00
Тайлер Тоффоли
2-й период
22:28
Александр Веннберг
33:02
Ник Дауд
(Мартин Фехервари, Иван Мирошниченко)
3-й период
46:09
Ларс Эллер
57:43
Том Уилсон
57:43
Том Уилсон
Овертайм
60:39
Вильям Эклунд
(Микаэль Гранлунд, Маклин Селебрини)
60:39
Ник Дауд
Лучшие игроки матча
Статистика
18
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
Сан-Хосе
НХЛ: таблица и календарь