Капризов оформил дубль и возглавил снайперскую гонку НХЛ

Всего на счету Капризова в текущем сезоне 47 (22+25) очков в 30 матчах. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь нападающему «‎Колорадо» Нэтану Маккиннону, у которого 50 (13+37) очков после 32 игр.