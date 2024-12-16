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Капризов оформил дубль и возглавил снайперскую гонку НХЛ

«‎Вегас» на выезде обыграл «‎Миннесоту» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Ellen Schmidt/Getty Images

У гостей дубль оформил Виктор Олофссон (10', 44'), еще одну шайбу забросил Ши Теодор (27'). У хозяев дубль на счету Кирилла Капризова (2', 37').

Капризов оформил дубль во втором матче подряд. 27-летний россиянин забросил 21-ю и 22-ю шайбу в этом сезоне и вышел на первое место в списке лучших снайперов сезона, которое он делит с нападающим «‎Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем.

Всего на счету Капризова в текущем сезоне 47 (22+25) очков в 30 матчах. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь нападающему «‎Колорадо» Нэтану Маккиннону, у которого 50 (13+37) очков после 32 игр.

Кроме того, Капризов установил рекорд «‎Миннесоты» по количеству заброшенных шайб в первых 30 матчах сезона. Он превзошел достижение словацкого нападающего Мариана Габорика, который на старте сезона-2006/07 забросил 20 шайб.

Нападающий «‎Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина в текущем сезоне 18 (12+6) очков в 31 матче.

«‎Вегас» выиграл пять из шести последних матчей и занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 20 декабря, «‎рыцари» дома сыграют с «‎Ванкувером».

«‎Миннесота» опустилась на вторую строчку турнирной таблицы Запада, пропустив вперед «‎Виннипег». В четверг, 19 декабря, «‎дикари» дома сыграют с «‎Флоридой».

Миннесота
2:3
1:1, 1:1, 0:1
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
16.12.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 18771 зритель
Главные тренеры
Джон Хайнс
Брюс Кэссиди
Вратари
Йеспер Валльстедт
Илья Самсонов
1-й период
01:30
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло)
09:24
Фредерик Годро
09:31
Виктор Олофссон
(Ши Теодор, Джек Айкел)
17:00
Маркус Фолиньо
17:00
Киган Колесар
2-й период
26:04
Ши Теодор
(Марк Стоун, Джек Айкел)
36:56
Кирилл Капризов
(Брок Фэйбер, Матс Зуккарелло)
3-й период
43:49
Виктор Олофссон
(Вильям Карлссон, Павел Дорофеев)
59:10
Николя Руа
Лучшие игроки матча
Статистика
7
Штрафное время
7
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Вегас
НХЛ: таблица и календарь