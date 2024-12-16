Капризов оформил дубль и возглавил снайперскую гонку НХЛ

У гостей дубль оформил Виктор Олофссон (10', 44'), еще одну шайбу забросил Ши Теодор (27'). У хозяев дубль на счету Кирилла Капризова (2', 37').
Капризов оформил дубль во втором матче подряд. 27-летний россиянин забросил 21-ю и 22-ю шайбу в этом сезоне и вышел на первое место в списке лучших снайперов сезона, которое он делит с нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем.
Всего на счету Капризова в текущем сезоне 47 (22+25) очков в 30 матчах. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь нападающему «Колорадо» Нэтану Маккиннону, у которого 50 (13+37) очков после 32 игр.
Кроме того, Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству заброшенных шайб в первых 30 матчах сезона. Он превзошел достижение словацкого нападающего Мариана Габорика, который на старте сезона-2006/07 забросил 20 шайб.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина в текущем сезоне 18 (12+6) очков в 31 матче.
«Вегас» выиграл пять из шести последних матчей и занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 20 декабря, «рыцари» дома сыграют с «Ванкувером».
«Миннесота» опустилась на вторую строчку турнирной таблицы Запада, пропустив вперед «Виннипег». В четверг, 19 декабря, «дикари» дома сыграют с «Флоридой».