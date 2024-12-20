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Шайба Проворова помогла «Коламбусу» обыграть лидера Востока

«Коламбус» дома обыграл «Нью-Джерси» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев дублем отметился Шон Монахан (34', 59'), еще по одной шайбе забросили Иван Проворов (8') и Зак Веренски (30'). У гостей отличились Люк Хьюз (58') и Тимо Майер (59').

Защитник «Коламбуса» Иван Проворов забросил третью шайбу в этом сезоне. Всего на счету 27-летнего россиянина 12 (3+9) очков после 33 матчей.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился двумя результативными передачами и был признан третьей звездой матча. Результативная серия 24-летнего россиянина составляет четыре матча. Всего на счету Марченко 33 (11+22) очка после 33 матчей. Он является лучшим бомбардиром «Коламбуса» в этом сезоне.

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков поучаствовал в третьем голе команды и отметился результативной передачей. Первоначально на 24-летнего россиянина была записана шайба Зака Веренски, однако позднее его имя убрали из итогового протокола, так как не нашли подтверждений того, что шайба залетела в ворота «Нью-Джерси» от его клюшки. Всего на счету Воронкова 24 (8+7) очка после 24 матчей.

«Коламбус» прервал серию из пяти поражений и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 22 декабря, «мундиры» на выезде сыграют с «Филадельфией».

«Нью-Джерси» продолжает возглавлять турнирную таблицу Востока. В этот же день «дьяволы» дома сыграют с «Питтсбургом».

Коламбус
4:2
1:0, 2:0, 1:2
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
20.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 15793 зрителя
Главные тренеры
Дин Эвасон
Шелдон Киф
Вратари
Элвис Мерзликинс
Джейк Аллен
(Джейк Аллен, Джейк Аллен, Джейк Аллен, Джейк Аллен)
1-й период
07:55
Иван Проворов
(Зак Эштон-Риз, Матье Оливье)
2-й период
24:12
Томаш Татар
28:23
Тимо Майер
29:36
Зак Веренски
(Кирилл Марченко, Шон Монахэн)
33:58
Шон Монахэн
(Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко)
36:10
Зак Веренски
3-й период
57:10
Люк Хьюз
58:35
Тимо Майер
(Джек Хьюз, Люк Хьюз)
58:50
Шон Монахэн
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь