Шайба Проворова помогла «Коламбусу» обыграть лидера Востока

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков поучаствовал в третьем голе команды и отметился результативной передачей. Первоначально на 24-летнего россиянина была записана шайба Зака Веренски, однако позднее его имя убрали из итогового протокола, так как не нашли подтверждений того, что шайба залетела в ворота «Нью-Джерси» от его клюшки. Всего на счету Воронкова 24 (8+7) очка после 24 матчей.