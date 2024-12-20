Шайба Проворова помогла «Коламбусу» обыграть лидера Востока

У хозяев дублем отметился Шон Монахан (34', 59'), еще по одной шайбе забросили Иван Проворов (8') и Зак Веренски (30'). У гостей отличились Люк Хьюз (58') и Тимо Майер (59').
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов забросил третью шайбу в этом сезоне. Всего на счету 27-летнего россиянина 12 (3+9) очков после 33 матчей.
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился двумя результативными передачами и был признан третьей звездой матча. Результативная серия 24-летнего россиянина составляет четыре матча. Всего на счету Марченко 33 (11+22) очка после 33 матчей. Он является лучшим бомбардиром «Коламбуса» в этом сезоне.
Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков поучаствовал в третьем голе команды и отметился результативной передачей. Первоначально на 24-летнего россиянина была записана шайба Зака Веренски, однако позднее его имя убрали из итогового протокола, так как не нашли подтверждений того, что шайба залетела в ворота «Нью-Джерси» от его клюшки. Всего на счету Воронкова 24 (8+7) очка после 24 матчей.
«Коламбус» прервал серию из пяти поражений и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 22 декабря, «мундиры» на выезде сыграют с «Филадельфией».
«Нью-Джерси» продолжает возглавлять турнирную таблицу Востока. В этот же день «дьяволы» дома сыграют с «Питтсбургом».