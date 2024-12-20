Овечкин впервые после перелома провел полноценную тренировку

Нападающий «Вашингтона», продолжающий восстановление после перелома ноги, впервые после травмы принял участие в тренировке без ограничений по силовым контактам. У Овечкина был диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги, который он получил 19 ноября. Ожидалось, что капитан «Кэпиталз» пропустит от четырех до шести недель.