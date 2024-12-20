Овечкин впервые после перелома провел полноценную тренировку

Журналист Том Гулитти в социальных сетях опубликовал видео с тренировки Овечкина, на котором видно, как он катается и бросает по воротам.
Нападающий «Вашингтона», продолжающий восстановление после перелома ноги, впервые после травмы принял участие в тренировке без ограничений по силовым контактам. У Овечкина был диагностирован перелом малоберцовой кости левой ноги, который он получил 19 ноября. Ожидалось, что капитан «Кэпиталз» пропустит от четырех до шести недель.
Травма Овечкина прервала на время его погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Забросив 15 шайб в 18 матчах сезона, россиянин довел общее количество голов до 868 и приблизился к достижению Гретцки, на счету которого 894 шайбы.