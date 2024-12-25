«Рейнджерс» стал вторым самым дорогим клубом НХЛ в 2024 году

Второй год подряд рейтинг возглавляет «Торонто Мэйпл Лифс». Рыночная канадской команды за минувший год выросла с 2,8 до 3,8 млрд долларов.
Второе место в рейтинге занял «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступают россияне Артемий Панарин и Игорь Шестеркин. Стоимость нью-йоркского клуба оценивается в 3,5 млрд долларов. «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Александр Овечкин, занял в рейтинге девятую строчку — 2,15 млрд долларов.
Впервые в истории рейтинга оценочная стоимость каждого клуба НХЛ достигла отметки 1 млрд долларов. Суммарная капитализация всех клубов лиги составляет 61,175 млрд долларов. Самыми быстрорастущими клубами НХЛ стали «Юта», чья стоимость за год увеличилась на 140%, а также «Даллас Старз» (85%), «Флорида Пантерз» (81%) и «Детройт Ред Уингз» (77%).
Рыночная стоимость клубов НХЛ в 2024 году по версии Forbes:
- «Торонто Мэйпл Лифс» — $3,8 млрд
- «Нью-Йорк Рейнджерс» — $3,5 млрд
- «Монреаль Канадиенс» — $3 млрд
- «Лос-Анджелес Кингз» — $2,9 млрд
- «Бостон Брюинз» — $2,7 млрд
- «Эдмонтон Ойлерз» — $2,65 млрд
- «Чикаго Блэкхокс» — $2,45 млрд
- «Филадельфия Флайерз» — $2,3 млрд
- «Вашингтон Кэпиталз» — $2,15 млрд
- «Детройт Ред Уингз» — $2,125 млрд
- «Нью-Джерси Дэвилз» — $2,1 млрд
- «Даллас Старз» — $2 млрд
- «Ванкувер Кэнакс» — $1,95 млрд
- «Нью-Йорк Айлендерс» — $1,9 млрд
- «Вегас Голден Найтс» — $1,85 млрд
- «Тампа-Бэй Лайтнинг» — $1,8 млрд
- «Питтсбург Пингвинз» — $1,75 млрд
- «Колорадо Эвеланш» — $1,7 млрд
- «Калгари Флэймз» — $1,65 млрд
- «Сиэтл Кракен» — $1,6 млрд
- «Миннесота Уайлд» — $1,55 млрд
- «Нэшвилл Предаторз» — $1,5 млрд
- «Сент-Луис Блюз» — $1,45 млрд
- «Флорида Пантерз» — $1,4 млрд
- «Сан-Хосе Шаркс» — $1,35 млрд
- «Анахайм Дакс» — $1,3 млрд
- «Каролина Харрикейнз» — $1,25 млрд
- «Юта» — $1,2 млрд
- «Оттава Сенаторз» — $1,15 млрд
- «Баффало Сэйбрз» — $1,1 млрд
- «Виннипег Джетс» — $1,05 млрд
- «Коламбус Блю Джекетс» — $1 млрд