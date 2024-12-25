«Рейнджерс» стал вторым самым дорогим клубом НХЛ в 2024 году

Второе место в рейтинге занял «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступают россияне Артемий Панарин и Игорь Шестеркин. Стоимость нью-йоркского клуба оценивается в 3,5 млрд долларов. «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает Александр Овечкин, занял в рейтинге девятую строчку — 2,15 млрд долларов.