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Сидни Кросби установил рекорд НХЛ по выигранным вбрасываниям

В матче против «Коламбуса» капитан «Питтсбурга» достиг отметки 15 183 выигранных вбрасываний.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Кросби превзошел достижение Патриса Бержерона (15 182), установив новый рекорд НХЛ. Статистика по вбрасываниям учитывается с сезона-1997/98.

В игре с «Коламбусом», завершившейся поражением «пингвинов» в серии буллитов (3:4 Б), Сидни Кросби оформил ассистентский дубль. Этот матч стал 250-м в его карьере, в котором он отметился минимум двумя результативными передачами. Таким образом, 37-летний Кросби стал 10-м хоккеистом в истории НХЛ, на счету которого 250 матчей с двумя или более голевыми передачами. Он присоединился к Уэйну Гретцки (575), Марио Лемье (282), Полу Коффи (278), Марку Мессье (273), Рону Фрэнсису (272), Яромиру Ягру (266), Адаму Оутсу (262), Марселю Дионну (256) и Рэю Бурку (255).

Всего в нынешнем сезоне на счету 37-летнего Кросби 42 матча, в которых он набрал 44 (11+33) очка.

Сидни Кросби — двукратный олимпийский чемпион 2010 и 2014 годов в составе сборной Канады, а также трехкратный обладатель Кубка Стэнли вместе с «Питтсбургом» — в 2009, 2016 и 2017 годах.

Питтсбург
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