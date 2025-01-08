Сидни Кросби установил рекорд НХЛ по выигранным вбрасываниям

В игре с «Коламбусом», завершившейся поражением «пингвинов» в серии буллитов (3:4 Б), Сидни Кросби оформил ассистентский дубль. Этот матч стал 250-м в его карьере, в котором он отметился минимум двумя результативными передачами. Таким образом, 37-летний Кросби стал 10-м хоккеистом в истории НХЛ, на счету которого 250 матчей с двумя или более голевыми передачами. Он присоединился к Уэйну Гретцки (575), Марио Лемье (282), Полу Коффи (278), Марку Мессье (273), Рону Фрэнсису (272), Яромиру Ягру (266), Адаму Оутсу (262), Марселю Дионну (256) и Рэю Бурку (255).