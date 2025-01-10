Артемий Панарин забросил первую шайбу в 2025 году: видео

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Адам Фокс (13') и Артемий Панарин (38'). У гостей отличились Джек Хьюз (25') и Йеспер Братт (29'). Победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил нападающий «Рейнджерс» Сэм Кэррик.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил первую шайбу в 2025 году и прервал свою пятиматчевую безголевую серию. На счету 33-летнего россиянина в этом сезоне 39 сыгранных матчей, в которых он набрал 44 (17+27) очка.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 23 и одержал 12-ю победу в сезоне.
«Рейнджерс» одержали третью победу в пяти последних матчах и поднялись на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 12 января, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Вегасом».