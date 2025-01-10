Артемий Панарин забросил первую шайбу в 2025 году: видео

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил первую шайбу в 2025 году и прервал свою пятиматчевую безголевую серию. На счету 33-летнего россиянина в этом сезоне 39 сыгранных матчей, в которых он набрал 44 (17+27) очка.