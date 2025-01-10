Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артемий Панарин забросил первую шайбу в 2025 году: видео

«Рейнджерс» дома обыграли «Нью-Джерси» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев в основное время заброшенными шайбами отметились Адам Фокс (13') и Артемий Панарин (38'). У гостей отличились Джек Хьюз (25') и Йеспер Братт (29'). Победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил нападающий «Рейнджерс» Сэм Кэррик.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил первую шайбу в 2025 году и прервал свою пятиматчевую безголевую серию. На счету 33-летнего россиянина в этом сезоне 39 сыгранных матчей, в которых он набрал 44 (17+27) очка.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 23 и одержал 12-ю победу в сезоне.

«Рейнджерс» одержали третью победу в пяти последних матчах и поднялись на 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 12 января, нью-йоркцы на выезде сыграют с «Вегасом».

Рейнджерс
3:2
1:0, 1:2, 0:0
ОТ
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
10.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Шелдон Киф
Вратари
Игорь Шестеркин
Якоб Маркстрем
1-й период
06:01
Адам Фокс
08:29
Командный штраф
12:00
Кертис Макдермид
12:05
Адам Фокс
(Винс Трочек)
2-й период
24:03
Джек Хьюз
(Бретт Пеши, Ондржей Палат)
28:28
Йеспер Братт
(Джек Хьюз)
28:34
Алексис Лафренье
35:40
Нико Хишир
37:13
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Адам Фокс)
3-й период
50:39
Нэйтан Бастиан
51:34
Мика Зибанежад
Овертайм
62:48
Сэм Кэррик
(Райлли Смит)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Нью-Джерси
НХЛ: таблица и календарь