Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Энтони Cирелли (35'), Майки Эйссимонт (40'), Брэндон Хагел (59') и Брэйден Пойнт (60'). У гостей единственный результативный бросок на счету Мэйсона Лорея (43').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в концовке встречи отметился двумя результативными передачами. На счету 31-летнего россиянина в этом сезоне 37 сыгранных матчей, в которых он набрал 58 (17+41) очков. Кучеров занимает пятое место в списке лучших бомбардиров регулярного сезона в НХЛ.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам и одержал 18-ю победу в этом сезоне.
«Тампа» нанесла «Бостону» шестое поражение подряд и обошла клуб в турнирной таблице Восточной конференции, поднявшись на шестую строчку. В воскресенье, 12 января, «молнии» на выезде сыграют с «Нью-Джерси».