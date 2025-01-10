Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в концовке встречи отметился двумя результативными передачами. На счету 31-летнего россиянина в этом сезоне 37 сыгранных матчей, в которых он набрал 58 (17+41) очков. Кучеров занимает пятое место в списке лучших бомбардиров регулярного сезона в НХЛ.