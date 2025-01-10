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Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон»

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Бостон» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Энтони Cирелли (35'), Майки Эйссимонт (40'), Брэндон Хагел (59') и Брэйден Пойнт (60'). У гостей единственный результативный бросок на счету Мэйсона Лорея (43').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в концовке встречи отметился двумя результативными передачами. На счету 31-летнего россиянина в этом сезоне 37 сыгранных матчей, в которых он набрал 58 (17+41) очков. Кучеров занимает пятое место в списке лучших бомбардиров регулярного сезона в НХЛ.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков по своим воротам и одержал 18-ю победу в этом сезоне.

«Тампа» нанесла «Бостону» шестое поражение подряд и обошла клуб в турнирной таблице Восточной конференции, поднявшись на шестую строчку. В воскресенье, 12 января, «молнии» на выезде сыграют с «Нью-Джерси».

Тампа-Бэй
4:1
0:0, 2:0, 2:1
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
10.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Джо Сакко
Вратари
Андрей Василевский
Джереми Суэймен
1-й период
08:56
Павел Заха
13:41
Никита Задоров
2-й период
25:49
Никита Задоров
27:47
Брэндон Хагель
27:47
Павел Заха
33:16
Виктор Хедман
34:07
Энтони Чирелли
(Райан Макдона, Брэндон Хагель)
39:10
Майкл Эйссимонт
(Ник Пол, Райан Макдона)
3-й период
42:05
Мейсон Лорей
(Брэд Маршан, Эндрю Пик)
58:28
Брэндон Хагель
(Эрик Чернак, Никита Кучеров)
59:17
Мейсон Лорей
59:24
Брэйден Пойнт
(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
59:57
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
59:57
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
59:57
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
59:57
Марк Кастелич
Овертайм
60:00
Джастин Бразо
60:00
Джастин Бразо
Статистика
24
Штрафное время
27
4
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Бостон
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