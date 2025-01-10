Гол Марченко помог «Коламбусу» победить «Сиэтл»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 18-ю шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. На счету 24-летнего россиянина в этом сезоне 42 сыгранных матча, в которых он набрал 46 (18+28) очков. Марченко проводит свой самый результативный сезон в заокеанской карьере.