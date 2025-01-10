Гол Марченко помог «Коламбусу» победить «Сиэтл»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Шон Курайли (12'), Лука Дель Бель Беллез (24'), Зак Веренски (31'), Дэнтон Матейчук (33'), Кент Джонсон (36') и Кирилл Марченко (60'). У гостей оба результативных броска на счету Эели Толванена (13', 49').
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко забросил 18-ю шайбу в этом сезоне, поразив пустые ворота соперника. На счету 24-летнего россиянина в этом сезоне 42 сыгранных матча, в которых он набрал 46 (18+28) очков. Марченко проводит свой самый результативный сезон в заокеанской карьере.
Защитник «Коламбуса» Иван Проворов поучаствовал в первом голе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 27-летнего россиянина в этом сезоне 42 сыгранных матча, в которых он набрал 19 (3+16) очков.
Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков поучаствовал в третьем голе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина в этом сезоне 33 сыгранных матча, в которых он набрал 29 (17+12) очков.
«Коламбус» одержал седьмую победу в десяти последних матчах и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, которая дает право сыграть в плей-офф. В воскресенье, 12 января, «мундиры» на выезде сыграют с «Сент-Луисом».