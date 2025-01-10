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Шатаут Сорокина помог «Айлендерс» обыграть лидера регулярки НХЛ

«Айлендерс» на выезде обыграл «Вегас» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Андерс Ли (18'), Брок Нельсон (26'), Бо Хорват (31') и Кейси Сизикас (58').

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин был признан первой звездой встречи. 29-летний россиянин оформил второй шатаут в этом сезоне, отразив все 30 бросков по своим воротам.

Кроме того, Сорокин оформил 20-й сухой матч в регулярных чемпионатах НХЛ и стал седьмым россиянином в истории лиги с этим достижением. Ранее это удавалось Евгению Набокову (59), Николаю Хабибулину (46), Сергею Бобровскому (45), Семену Варламову (41), Андрею Василевскому (36) и Илье Брызгалову (34).

Защитник «Айлендерс» Александр Романов поучаствовал во втором и третьем голах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. На счету 25-летнего россиянина в этом сезоне 30 сыгранных матчей, в которых он набрал 9 (0+9) очков.

«Айлендерс» стали первой командой в 2025 году, которой удалось обыграть «Вегас», возглавляющий турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ. Благодаря этой победе «островитяне» поднялись на 14-е место в Восточной конференции. В воскресенье, 12 января, «Айлендерс» на выезде сыграют с «Ютой».

Вегас
0:4
0:1, 0:2, 0:1
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 15
10.01.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17713 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Патрик Руа
Вратари
Адин Хилл
Илья Сорокин
1-й период
12:46
Скотт Мэйфилд
17:04
Андерс Ли
(Брок Нельсон)
2-й период
25:30
Брок Нельсон
(Мэтью Барзал, Александр Романов)
30:41
Бо Хорват
(Кайл Палмиери, Александр Романов)
3-й период
49:13
Виктор Олофссон
57:26
Кейси Сизикас
(Жан-Габриэль Пажо, Ноа Добсон)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вегас
Айлендерс
НХЛ: таблица и календарь