Шатаут Сорокина помог «Айлендерс» обыграть лидера регулярки НХЛ

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Андерс Ли (18'), Брок Нельсон (26'), Бо Хорват (31') и Кейси Сизикас (58').
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин был признан первой звездой встречи. 29-летний россиянин оформил второй шатаут в этом сезоне, отразив все 30 бросков по своим воротам.
Кроме того, Сорокин оформил 20-й сухой матч в регулярных чемпионатах НХЛ и стал седьмым россиянином в истории лиги с этим достижением. Ранее это удавалось Евгению Набокову (59), Николаю Хабибулину (46), Сергею Бобровскому (45), Семену Варламову (41), Андрею Василевскому (36) и Илье Брызгалову (34).
Защитник «Айлендерс» Александр Романов поучаствовал во втором и третьем голах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. На счету 25-летнего россиянина в этом сезоне 30 сыгранных матчей, в которых он набрал 9 (0+9) очков.
«Айлендерс» стали первой командой в 2025 году, которой удалось обыграть «Вегас», возглавляющий турнирную таблицу регулярного чемпионата НХЛ. Благодаря этой победе «островитяне» поднялись на 14-е место в Восточной конференции. В воскресенье, 12 января, «Айлендерс» на выезде сыграют с «Ютой».