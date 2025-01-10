Шатаут Сорокина помог «Айлендерс» обыграть лидера регулярки НХЛ

Кроме того, Сорокин оформил 20-й сухой матч в регулярных чемпионатах НХЛ и стал седьмым россиянином в истории лиги с этим достижением. Ранее это удавалось Евгению Набокову (59), Николаю Хабибулину (46), Сергею Бобровскому (45), Семену Варламову (41), Андрею Василевскому (36) и Илье Брызгалову (34).