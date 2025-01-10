Легендарный чешский хоккеист назвал русских примитивной нацией

«По моему мнению, русские, за исключением некоторых блестящих писателей и композиторов, являются примитивной нацией. Так было всегда, особенно после 1918 года. Режим убивал свой собственный народ миллионами. Не было никакого уважения к человеческой жизни. Когда я играл против советских хоккеистов, мало кто из них морально был на должном уровне. Некоторые наши игроки дружили с ними, они навещали их, но я никогда не хотел иметь с ними ничего общего», — приводит слова Недоманского чешский портал Idnes.
Также 80-летний экс-нападающий сборной ЧССР поделился мнением о погоне капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Количество голов Овечкина сейчас огромно, вы должны это признать. Вероятно, его успех — лишь вопрос времени. Но, буду честен, я предпочёл бы, чтобы рекорд Гретцки побил канадский хоккеист, а не Овечкин», — добавил Недоманский.
В 1974 году Недоманский вместе с Рихардом Фардой совершил побег из Чехословакии. Они стали первыми хоккеистами убежавшими из соцлагеря на Запад. Недоманский в итоге отыграл пять сезонов за «Детройт Ред Уингз» и еще один — за «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». За океаном он играл опод 68-м номером в память о Пражской весне.
Вацлав Недоманский — чемпион мира 1972 года, серебряный призер Игр в Гренобле 1968 года и бронзовый — Олимпиады в Саппоро в 1972 году. Недоманский стал вторым чехом после Доминика Гашека, включенным Зал хоккейной славы в Торонто.