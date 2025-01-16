Гол Подколзина принес «Эдмонтону» победу над «Миннесотой»

«Он сходит с ума от скуки. Очень хочет вернуться. Естественно, расстроен, что оказался вне игры. Он обожает хоккей, любит соревноваться, но проходит через процесс восстановления, усердно работает и делает все, что нужно, чтобы быть готовым. Ему не терпится снова выйти на лед, но организм подскажет ему, когда он будет готов», — прокомментировал ситуацию главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс.