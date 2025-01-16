Гол Подколзина принес «Эдмонтону» победу над «Миннесотой»

У гостей дублем отметился Коннор Макдэвид (19', 53'), еще по одной шайбе забросили Зак Хайман (17'), Райан Ньюджент-Хопкинс (35') и Василий Подколзин (42'). У хозяев результативными бросками отличились Мэттью Болди (4'), Марко Росси (17') и Райан Хартман (25').
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шестую шайбу в этом сезоне, которая стала победной. Гол получился курьезным — Василий делал прострел на Дарнелла Нерса, но шайба попала в конек защитнику и зашла в ворота.
Всего на счету 23-летнего россиянина после 44 сыгранных матчей 17 (6+11) набранных очков. Летом 2024 года Подколзин был обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон». В новой команде он идет на свой самый результативный сезон в НХЛ.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал три очка, что позволило ему выйти на второе место в истории клуба по очкам в регулярном чемпионате. На счету 27-летнего канадца 1044 (354+690) очков в 686 матчах. Лидирует по этому показателю легендарный Уэйн Гретцки, который в 696 матчах за «Эдмонтон» набрал 1669 (583+1086) очков.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не сыграл в матче из-за травмы нижней части тела, по причине которой он пропустил уже десять игр. 27-летний россиянин близок к возвращению на лед — он принимал участие в утренней раскатке команды.
«Он сходит с ума от скуки. Очень хочет вернуться. Естественно, расстроен, что оказался вне игры. Он обожает хоккей, любит соревноваться, но проходит через процесс восстановления, усердно работает и делает все, что нужно, чтобы быть готовым. Ему не терпится снова выйти на лед, но организм подскажет ему, когда он будет готов», — прокомментировал ситуацию главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс.
В этом сезоне Капризов провел 34 матча, в которых набрал 50 (23+27) очков. За время своего вынужденного отсутствия нападающий откатился на 14-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.
«Эдмонтон» одержал седьмую победу в восьми последних матчах и вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Миннесоту». От лидирующего «Виннипега» «нефтяники» отстают на четыре очка. В пятницу, 17 января, «Эдмонтон» на выезде сыграет против «Колорадо».
«Миннесота» проиграла три из четырех последних игр и опустилась на четвертое место на Западе. В воскресенье, 19 января, «дикари» на выезде сыграют с «Нэшвиллом».