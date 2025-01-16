Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол Подколзина принес «Эдмонтону» победу над «Миннесотой»

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Миннесоту» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дублем отметился Коннор Макдэвид (19', 53'), еще по одной шайбе забросили Зак Хайман (17'), Райан Ньюджент-Хопкинс (35') и Василий Подколзин (42'). У хозяев результативными бросками отличились Мэттью Болди (4'), Марко Росси (17') и Райан Хартман (25').

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шестую шайбу в этом сезоне, которая стала победной. Гол получился курьезным — Василий делал прострел на Дарнелла Нерса, но шайба попала в конек защитнику и зашла в ворота.

Всего на счету 23-летнего россиянина после 44 сыгранных матчей 17 (6+11) набранных очков. Летом 2024 года Подколзин был обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон». В новой команде он идет на свой самый результативный сезон в НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал три очка, что позволило ему выйти на второе место в истории клуба по очкам в регулярном чемпионате. На счету 27-летнего канадца 1044 (354+690) очков в 686 матчах. Лидирует по этому показателю легендарный Уэйн Гретцки, который в 696 матчах за «Эдмонтон» набрал 1669 (583+1086) очков.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов не сыграл в матче из-за травмы нижней части тела, по причине которой он пропустил уже десять игр. 27-летний россиянин близок к возвращению на лед — он принимал участие в утренней раскатке команды.

«Он сходит с ума от скуки. Очень хочет вернуться. Естественно, расстроен, что оказался вне игры. Он обожает хоккей, любит соревноваться, но проходит через процесс восстановления, усердно работает и делает все, что нужно, чтобы быть готовым. Ему не терпится снова выйти на лед, но организм подскажет ему, когда он будет готов», — прокомментировал ситуацию главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс.

В этом сезоне Капризов провел 34 матча, в которых набрал 50 (23+27) очков. За время своего вынужденного отсутствия нападающий откатился на 14-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

«Эдмонтон» одержал седьмую победу в восьми последних матчах и вышел на третье место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Миннесоту». От лидирующего «Виннипега» «нефтяники» отстают на четыре очка. В пятницу, 17 января, «Эдмонтон» на выезде сыграет против «Колорадо».

«Миннесота» проиграла три из четырех последних игр и опустилась на четвертое место на Западе. В воскресенье, 19 января, «дикари» на выезде сыграют с «Нэшвиллом».

Миннесота
3:5
2:2, 1:1, 0:2
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
16.01.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center
Главные тренеры
Джон Хайнс
Крис Ноблаух
Вратари
Филип Густавссон
Кэлвин Пикар
1-й период
01:58
Дарнелл Нерс
03:02
Мэтт Болди
(Юэль Эрикссон Эк, Матс Зуккарелло)
06:11
Маттиас Янмарк
15:04
Джош Браун
16:11
Марко Росси
(Матс Зуккарелло, Мэтт Болди)
16:32
Зак Хаймэн
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
18:08
Давид Иржичек
18:28
Коннор Макдэвид
(Райан Нюджент-Хопкинс, Эван Бушар)
2-й период
24:09
Райан Хартман
34:15
Райан Нюджент-Хопкинс
(Тай Эмберсон, Бретт Кулак)
3-й период
41:28
Василий Подколзин
(Джош Браун, Виктор Арвидссон)
52:49
Коннор Макдэвид
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Миннесота
Эдмонтон
НХЛ: таблица и календарь