Российский вратарь влез в массовую драку и стал лучшим игроком матча

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 20 шайб в четвертом сезоне подряд и в пятый раз с начала выступления за команду из Нью-Йорка. Также в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ на счету Панарина 29 результативных передач.