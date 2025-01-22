Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский вратарь влез в массовую драку и стал лучшим игроком матча

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал участником массовой драки в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (5:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Bruce Bennett/Getty Images

Хоккеисты «Рейнджерс» обыграли «Оттаву» на домашней арене. В составе победителей шайбы забросили Алексис Лафренье (19-я минута), Артур Калиев (22), Мэтт Ремпе (44), Артемий Панарин (50) и Уилл Кайлле (50).

В третьем периоде матча произошла массовая драка. Нападающий «Оттавы» Брэди Ткачук атаковал Шестеркина во вратарской зоне, российский вратарь упал на лед, партнеры заступились за вратаря, и завязалась потасовка.

Шестеркин попытался лично отомстить Ткачуку, но американец свалил его с ног. Эпизод закончился удалениями Шестеркина, Ткачука, Мэттью Ремпе («Рейнджерс») и Шейна Пинто («Оттава»).

Шестеркин отразил 20 бросков и в пятый раз в карьере провел две игры подряд без пропущенных шайб. Он был признан первой звездой матча. В предыдущей игре с «Коламбусом» (1:0 Б) голкипер отразил 27 бросков.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 20 шайб в четвертом сезоне подряд и в пятый раз с начала выступления за команду из Нью-Йорка. Также в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ на счету Панарина 29 результативных передач.

«Рейнджерс» занимают 11 место в турнирной таблице Восточной конференции с 50 очками. В следующем матче команда Питера Лавиолетта 24 января примет «Филадельфию».

Рейнджерс
5:0
1:0, 1:0, 3:0
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
22.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17662 зрителя
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Трэвис Грин
Вратари
Игорь Шестеркин
Леэви Мериляйнен
(Антон Форсберг)
1-й период
18:48
Алексис Лафренье
(Адам Фокс, Винс Трочек)
2-й период
21:50
Артур Калиев
(Урхо Вааканайнен, Брэйден Шнайдер)
25:50
Уильям Борген
33:08
Филип Хытил
36:16
Тим Штюцле
3-й период
43:34
Мэтт Ремпе
(Адам Эдстрем, Сэм Кэррик)
47:09
Мэтт Ремпе
47:09
Игорь Шестеркин
47:09
Мэтт Ремпе
47:09
Брэди Ткачак
47:09
Шейн Пинто
47:09
Брэди Ткачак
47:09
Брэди Ткачак
48:37
Майкл Амадио
49:01
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Адам Фокс)
49:57
Уилл Куилль
(Алексис Лафренье, К`Андре Миллер)
56:26
Николас Матинпало
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
14
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
Оттава
НХЛ: таблица и календарь