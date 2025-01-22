Российский вратарь влез в массовую драку и стал лучшим игроком матча

Хоккеисты «Рейнджерс» обыграли «Оттаву» на домашней арене. В составе победителей шайбы забросили Алексис Лафренье (19-я минута), Артур Калиев (22), Мэтт Ремпе (44), Артемий Панарин (50) и Уилл Кайлле (50).
В третьем периоде матча произошла массовая драка. Нападающий «Оттавы» Брэди Ткачук атаковал Шестеркина во вратарской зоне, российский вратарь упал на лед, партнеры заступились за вратаря, и завязалась потасовка.
Шестеркин попытался лично отомстить Ткачуку, но американец свалил его с ног. Эпизод закончился удалениями Шестеркина, Ткачука, Мэттью Ремпе («Рейнджерс») и Шейна Пинто («Оттава»).
Шестеркин отразил 20 бросков и в пятый раз в карьере провел две игры подряд без пропущенных шайб. Он был признан первой звездой матча. В предыдущей игре с «Коламбусом» (1:0 Б) голкипер отразил 27 бросков.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин достиг отметки в 20 шайб в четвертом сезоне подряд и в пятый раз с начала выступления за команду из Нью-Йорка. Также в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ на счету Панарина 29 результативных передач.
«Рейнджерс» занимают 11 место в турнирной таблице Восточной конференции с 50 очками. В следующем матче команда Питера Лавиолетта 24 января примет «Филадельфию».