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«Вашингтон» Овечкина обыграл команду Гретцки

«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч, который прошел в Эдмонтоне, завершился победой гостей. В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Том Уилсон (10-я минута), Мэтт Рой (29) и Пьер-Люк Дюбуа (44). У «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль (4) и Кори Перри (45).

В игре не принимал участие лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — его дисквалифицировали за удар клюшкой в предыдущей игре.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после этой встречи поднялся на 29-е место по числу проведенных матчей в НХЛ. Эта игра стала для Овечкина 1457-й в лиге. Российский хоккеист сравнялся по этому показателю с Гленом Уэсли. Лидером остается канадец Патрик Марло — 1779 матчей.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом экс-нападающего «Эдмонтона» канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). В текущем сезоне на счету Овечкина 21 заброшенная шайба. Всего за карьеру форвард забросил 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Вашингтон» одержал пятую победу в чемпионате подряд. Команда Спенсера Карбери набрала 69 очков в 47 матчах текущего сезона НХЛ и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Эдмонтон» потерпел второе поражение кряду.


Эдмонтон
2:3
1:1, 0:1, 1:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
22.01.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблаух
Спенсер Карбери
Вратари
Стюарт Скиннер
Логан Томпсон
1-й период
03:02
Леон Драйзайтль
(Василий Подколзин, Дарнелл Нерс)
09:01
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Алексей Протас)
2-й период
25:45
Дарнелл Нерс
28:14
Мэтт Рой
(Пьер-Люк Дюбуа, Коннор Макмайкл)
29:39
Пьер-Люк Дюбуа
39:30
Пьер-Люк Дюбуа
3-й период
41:45
Дарнелл Нерс
43:49
Пьер-Люк Дюбуа
(Ларс Эллер, Логан Томпсон)
44:50
Кори Перри
(Леон Драйзайтль)
45:15
Тай Эмберсон
57:59
Джон Карлсон
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Эдмонтон
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь