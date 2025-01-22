«Вашингтон» Овечкина обыграл команду Гретцки

Матч, который прошел в Эдмонтоне, завершился победой гостей. В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Том Уилсон (10-я минута), Мэтт Рой (29) и Пьер-Люк Дюбуа (44). У «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль (4) и Кори Перри (45).
В игре не принимал участие лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид — его дисквалифицировали за удар клюшкой в предыдущей игре.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после этой встречи поднялся на 29-е место по числу проведенных матчей в НХЛ. Эта игра стала для Овечкина 1457-й в лиге. Российский хоккеист сравнялся по этому показателю с Гленом Уэсли. Лидером остается канадец Патрик Марло — 1779 матчей.
Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом экс-нападающего «Эдмонтона» канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). В текущем сезоне на счету Овечкина 21 заброшенная шайба. Всего за карьеру форвард забросил 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Вашингтон» одержал пятую победу в чемпионате подряд. Команда Спенсера Карбери набрала 69 очков в 47 матчах текущего сезона НХЛ и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Эдмонтон» потерпел второе поражение кряду.