«Вашингтон» Овечкина обыграл команду Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после этой встречи поднялся на 29-е место по числу проведенных матчей в НХЛ. Эта игра стала для Овечкина 1457-й в лиге. Российский хоккеист сравнялся по этому показателю с Гленом Уэсли. Лидером остается канадец Патрик Марло — 1779 матчей.